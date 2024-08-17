ما خطورة فقع البثور في 'مثلث الموت' على الوجه؟

الوكيل الإخباري- قد يكون من المغري فقع البثور التي تظهر على بشرة الوجه بسرعة حال ظهورها، ولكن خبير مختص يحذر من اتباع هذا النهج في "منطقة الموت" على وجه الخصوص.



وفي مقطع فيديو على "تيك توك"، أوضح الطبيب العام المقيم في لندن، سرمد مزهر، الحاصل على بكالوريوس في الطب والجراحة، قائلا: "في كل مرة تفقع فيها بثرة، فإنك تفتح (في الواقع) هذه المنطقة لبكتيريا جديدة من العالم الخارجي".





وأضاف: "إن المادة البيضاء الموجودة في البثرة لا تشير بالضرورة إلى وجود عدوى، بل إنها عبارة عن شيء يسمى الخلايا المتعادلة (خلايا بيضاء ميتة كانت تقاوم العدوى). ولا يعني هذا أنك تسمح لأي عدوى بالخروج، بل قد تتسبب في حدوث ندبات".





ويشير مزهر إلى مدى خطورة فقع البثور في منطقة من الوجه، يطلق عليها "مثلث الموت"، تحيط بالأنف وفوق الشفة العليا مباشرة.



وقال موضحا: "إذا أصبت بعدوى جلدية في مثلث الموت، فإن لها طريقا مباشرا إلى دماغك من خلال نظام الصرف الوريدي المسمى "الجيب الكهفي"، الذي يمكن أن يؤدي إلى جلطة في دماغك".



ولحسن الحظ، من غير المرجح أن تموت من فقع بثرة في هذه المنطقة، خاصة أن التقارير عن هذا النوع من التجلط نادرة. ولكن الطبيب مزهر يقول إنه لا ينبغي المخاطرة بالأمر، ويسلط الضوء على أهمية التعامل بشكل صحيح مع حب الشباب.

روسيا اليوم