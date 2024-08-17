ما خطورة فقع البثور في 'مثلث الموت' على الوجه؟

وقال موضحا: "إذا أصبت بعدوى جلدية في مثلث الموت، فإن لها طريقا مباشرا إلى دماغك من خلال نظام الصرف الوريدي المسمى "الجيب الكهفي"، الذي يمكن أن يؤدي إلى جلطة في دماغك".
ولحسن الحظ، من غير المرجح أن تموت من فقع بثرة في هذه المنطقة، خاصة أن التقارير عن هذا النوع من التجلط نادرة. ولكن الطبيب مزهر يقول إنه لا ينبغي المخاطرة بالأمر، ويسلط الضوء على أهمية التعامل بشكل صحيح مع حب الشباب.
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