ما هو دور تنظيف فروة الرأس في الحفاظ على شعر صحي؟

يساعد تنظيف فروة الرأس بانتظام، على تهيئة بيئة مثالية لنمو الشعر وتعزيز الدورة الدموية. وهذا يعني وصول المزيد من العناصر الغذائية إلى بصيلات الشعر.
عندما تحتاج فروة الرأس إلى تنظيف عميق:
تشير بعض العلامات إلى أن فروة الرأس تحتاج إلى تنظيف عميق، وأبرزها: حكة مستمرة، ظهور قشرة واضحة، شعر دهني حتى بعد الغسل، شعر خفيف أو بطيء النمو، شعور بشد أو عدم راحة في فروة الرأس، تراكم منتجات الشعر مما يجعل هذا الأخير يبدو باهتاً. إذا كانت بعض هذه الأعراض مألوفة لديكم، فقد يكون تنظيف بصيلات الشعر بشكل صحيح هو الحل الأمثل لاستعادة شعر صحي.
يلعب تحديد نوع فروة الرأس دوره في اختيار طرق التنظيف التي ستمنحها أفضل النتائج. وهو أساسي
- أفضل الأساليب لتنظيف فروة الرأس:
تتنوع أساليب تنظيف فروة الرأس بتنوع مشاكلها وحاجاتها. إليكم أبرزها:
1- إتقان تقشير فروة الرأس:
يمكن تشبيه تقشير فروة الرأس بالتقشير الذي يتم تنفيذه على بشرة الوجه. فهو يمنح فروة الرأس انطلاقةً جديدة في حال تنفيذه بشكل صحيح ولا يحتاج إلى منتجات باهظة الثمن. يكفي مزج القليل من السكر البني مع الشامبو الذي تستعملونه عادةً لمفعول مقشر لطيف. يمكن أيضاً تجربة ملح البحر الممزوج بزيت جوز
2- اختيار الشامبو المنقي المناسب:
يؤمن الشامبو المنقي تنظيفاً عميقاً لفروة الرأس على عكس أنواع الشامبو العادية التي تركز على التنظيف اليومي اللطيف. تم تصميم الشامبو المنقي لإزالة التراكمات العنيدة وإعادة التوازن إلى فروة الرأس. ينصح باختياره بمكونات مثل حمض الساليسيليك لتقشير لطيف، أو زيت شجرة الشاي لخصائصه المضادة للميكروبات. على أن يتم استعمال هذا الشامبو مرة واحدة أسبوعياً لدى استخدام الكثير من منتجات تصفيف الشعر أو كان الشعر دهنياً. أما في حالة الشعر الجاف والمعالج كيميائياً فيكفي استعماله مرة واحدة شهرياً.
3- طرق طبيعية لتنظيف فروة الرأس:
ممكن للأساليب الطبيعية في تنظيف فروة الرأس أن تكون فعالة للغاية. إذ يتميز زيت جوز الهند بخصائص مضادة للميكروبات تساعد في علاج مشاكل الفطريات، فيما يمكن لزيت شجرة الشاي أن يحد من التهيج والالتهاب. ينصح بتدليك القليل من الزيت على فروة الرأس وتركه لمدة نصف ساعة قبل غسل الشعر بالشامبو.
يساعد خل التفاح أيضاً في موازنة حموضة فروة الرأس كما يساعد على تذويب تراكمات منتجات التصفيف. ينصح بمزج جزء واحد من خل التفاح مع ثلاثة أجزاء من الماء وسكب المزيج على فروة الرأس بعد غسلها بالشامبو على أن يتم شطفها جيداً بعد ذلك.
