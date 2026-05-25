الإثنين 2026-05-25 12:41 م

ما هي أفضل أنواع الكولاجين للشعر والبشرة؟

الإثنين، 25-05-2026 11:46 ص

الوكيل الإخباري-   إذا كنتِ تبحثين عن سرّ البشرة النضرة والشعر الكثيف، فقد يساعد الكولاجين في دعم صحة البشرة والشعر من الداخل والخارج. وقد تتساءلين: ما أفضل أنواع الكولاجين للشعر والبشرة؟ إليكِ أبرز الأنواع وفوائد كل منها.

أفضل أنواع الكولاجين للجسم والبشرة

يوجد نحو 28 نوعًا من الكولاجين، تختلف من حيث التركيبة والفوائد التي تقدمها للجسم، ومن أبرزها:

الكولاجين البحري
يُستخلص الكولاجين البحري من قشور وجلد الأسماك، ويتميّز بصغر حجم جزيئاته مقارنة ببعض الأنواع الأخرى، ما قد يساعد على امتصاصه بشكل أفضل داخل الجسم. ومن فوائده للشعر:

يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة تساعد على حماية الشعر من التلف الناتج عن الجذور الحرة والعوامل البيئية مثل التلوث والأشعة فوق البنفسجية.

يتكوّن من أحماض أمينية أساسية مثل الجلايسين والبرولين، الضرورية لإنتاج الكيراتين المهم لصحة الشعر.


يساعد على تقليل التقصف وتكسّر الأطراف، كما يساهم في ترطيب فروة الرأس.

الكولاجين البقري
يُستخرج من جلود وعظام الأبقار، ويحتوي غالبًا على النوعين الأول والثالث من الكولاجين، ومن أبرز فوائده:

دعم صحة المفاصل والمساعدة في تخفيف أعراض التهاب المفاصل.
دعم بنية الأوتار والعضلات والأوعية الدموية.
احتواؤه على نسب مرتفعة من الجلايسين، ما يساعد في دعم صحة الأمعاء.
تعزيز مرونة البشرة والمساعدة في التقليل من ظهور التجاعيد.

 
 


