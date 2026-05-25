ما هي أفضل أنواع الكولاجين للشعر والبشرة؟

أفضل أنواع الكولاجين للجسم والبشرة
يوجد نحو 28 نوعًا من الكولاجين، تختلف من حيث التركيبة والفوائد التي تقدمها للجسم، ومن أبرزها:
الكولاجين البحري
يُستخلص الكولاجين البحري من قشور وجلد الأسماك، ويتميّز بصغر حجم جزيئاته مقارنة ببعض الأنواع الأخرى، ما قد يساعد على امتصاصه بشكل أفضل داخل الجسم. ومن فوائده للشعر:
يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة تساعد على حماية الشعر من التلف الناتج عن الجذور الحرة والعوامل البيئية مثل التلوث والأشعة فوق البنفسجية.
يتكوّن من أحماض أمينية أساسية مثل الجلايسين والبرولين، الضرورية لإنتاج الكيراتين المهم لصحة الشعر.
يساعد على تقليل التقصف وتكسّر الأطراف، كما يساهم في ترطيب فروة الرأس.
الكولاجين البقري
يُستخرج من جلود وعظام الأبقار، ويحتوي غالبًا على النوعين الأول والثالث من الكولاجين، ومن أبرز فوائده:
دعم صحة المفاصل والمساعدة في تخفيف أعراض التهاب المفاصل.
دعم بنية الأوتار والعضلات والأوعية الدموية.
احتواؤه على نسب مرتفعة من الجلايسين، ما يساعد في دعم صحة الأمعاء.
تعزيز مرونة البشرة والمساعدة في التقليل من ظهور التجاعيد.
-
أخبار متعلقة
-
فوائد الشاي للبشرة.. إشراقة ونقاء طبيعي
-
ماسكات طبيعية لبشرة مشرقة في عيد الأضحى
-
عامل مهم خلال الحمل قد يُحدث فرقا في صحة المواليد
-
روتين العناية بالبشرة قبل عيد الأضحى
-
هل يحتاج أصحاب البشرة السمراء إلى الواقي الشمسي؟
-
روتين متكامل للعناية بالبشرة الدهنية
-
تسريحات للشعر الخفيف تمنحه مظهراً أكثر كثافة
-
حيل بسيطة تبرز جمال ملامحك بالمكياج