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ما هي المزايا الجمالية للتقشير المائي؟

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 04-09-2024 03:35 م

الوكيل الإخباري-   يتمتع التقشير المائي بمزايا عديدة لجمال البشرة، حيث إنه يساعد على التمتع ببشرة نقية ونضرة تشع شباباً وحيوية.

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وأوضحت مجلة "جولي" أن مستحضرات التقشير المائي تختلف عن مستحضرات التقشير التقليدية، حيث تتخلى عن الحبيبات الدقيقة التي تمتاز بتأثير ميكانيكي، وبدلاً من ذلك تعتمد على مواد فعالة مرطبة وذات تأثير مقشر.


وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن مستحضرات التقشير المائي غالباً ما تحتوي على مكونات مثل حمض اللبنيك، وحمض الجليكوليك، ومياه البحر، وخلاصات مواد نباتية، مشيرة إلى أنها تعد مناسبة للبشرة الجافة والحساسة بصفة خاصة.


تنظيف عميق وتعمل مستحضرات التقشير المائي على تنظيف البشرة بشكل عميق؛ حيث إنها تساعد في التخلص من خلايا الجلد الميتة والدهون والأوساخ وبقايا المكياج.


وتحارب مستحضرات التقشير المائي شيخوخة البشرة أيضاً، كما أنها تعمل على ترطيب البشرة وتمنحها ملمساً ناعماً كالحرير ومظهراً نقياً ومشرقاً.


كيفية التطبيق وعن كيفية التطبيق، أوضحت المجلة أنه يتم إجراء عملية التقشير المائي بواسطة جهاز شفط، والذي يُستخدم لتنظيف البشرة بعمق على ثلاث مراحل:


المرحلة الأولى: يتم وضع محلول يحتوي على أحماض "ألفا هيدروكسي" والماء على الجلد، مما يعمل على تنعيم الطبقة القرنية.


المرحلة الثانية: يستخدم جهاز الشفط محلولاً يحتوي على أحماض "بيتا هيدروكسي"، التي تزيل الدهون الزائدة والشوائب.


المرحلة الثالثة: يتم ترطيب البشرة بواسطة مضادات الأكسدة وحمض الهيالورونيك.


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