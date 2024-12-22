ما هي علاجات تساقط الشعر الفعّالة لجميع النساء؟

الوكيل الإخباري- يعتبر تساقط الشعر عند النساء مقلقاً، وقد يؤدي هذا التساقط إلى ظهور بقع صلعاء وترقق الشعر، فيمكن لطبيب الأمراض الجلدية مساعدتك في تحديد سبب تساقط شعرك والتوصية بخيارات العلاج.

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يشكل تساقط الشعر جزءًا من التوازن الطبيعي، فهناك مجموعة متنوعة من التقنيات التجميلية التي يمكنك القيام بها إذا كنت تعانين من تساقط الشعر. ومع ذلك، من المهم أيضاً أن تضعي في اعتبارك أن عوامل مثل العمر ونمط الحياة والوراثة يمكن أن تؤثر أيضًا على فعالية هذه العلاجات. فتعرفي معنا على أبرز علاجات تساقط الشعر الفعّالة لجميع النساء.

ما هي الإجراءات المطلوبة قبل العلاج لتساقط الشعر؟

قبل إجراء التشخيص، من المرجح أن يجري لك طبيبك فحصًا جسديًا ويسألك عن نظامك الغذائي، وروتين العناية بالشعر، وتاريخك الطبي والعائلي. فقد تخضعين أيضًا لاختبارات، مثل ما يلي:

فحص الدم: قد يساعد هذا في الكشف عن الحالات الطبية التي يمكن أن تسبب تساقط الشعر.

اختبار السحب: حيث يسحب طبيبك بلطف عدة عشرات من الشعر لمعرفة عدد الشعر الذي يخرج، حيث يساعد هذا في تحديد مرحلة عملية التساقط.

خزعة فروة الرأس: يقوم طبيبك بكشط عينات من الجلد أو من بضع شعرات تم انتزاعها من فروة الرأس لفحص جذور الشعر. فيمكن أن يساعد هذا في تحديد ما إذا كانت العدوى تسبب تساقط الشعر.

المجهر الضوئي: يستخدم طبيبك أداة خاصة لفحص الشعر المقصوص عند قواعده. ويساعد هذا في الكشف عن الاضطرابات المحتملة في جذع الشعر.

ما هو العلاج لتساقط الشعر لدى النساء؟

تتوفر علاجات فعّالة لبعض أنواع تساقط الشعر، فقد تتمكن من عكس تساقط الشعر، أو على الأقل إبطائه. وفي بعض الحالات، مثل تساقط الشعر المتقطع أو الثعلبة البقعية، قد ينمو الشعر مرة أخرى دون علاج في غضون عام. وتشمل علاجات تساقط الشعر الأدوية والجراحة.





حقن البلازما للشعر



يعد إجراء البلازما الغنية بالصفائح الدموية، PRP، خياراً فعالاً للنساء اللواتي يعانون من تساقط الشعر. فيفصل الطبيب دم المريضة في جهاز طرد مركزي ويفصل بين الصفائح الدموية والبلازما. البلازما، التي يتم حقنها في مناطق تساقط الشعر على فروة الرأس لمدة تصل إلى عامين، تساعد في إصلاح الأوعية الدموية وتحفيز إنتاج الكولاجين وتعزيز نمو الخلايا.

وتظهر الأبحاث المبكرة أن علاج PRP آمن، وقد تشمل الآثار الجانبية الحد الأدنى من الألم والاحمرار في موقع الحقن.



جراحة زراعة الشعر

في النوع الأكثر شيوعًا من تساقط الشعر الدائم، يتأثر الجزء العلوي من الرأس فقط. وتعمل جراحة زراعة الشعر أو جراحة الترميم على الاستفادة القصوى من الشعر المتبقي لديك.

أثناء عملية زراعة الشعر، يقوم طبيب الأمراض الجلدية أو جراح التجميل بإزالة الشعر من جزء من الرأس به شعر وزرعه في بقعة صلعاء. تحتوي كل رقعة من الشعر على شعرة واحدة أو عدة شعرات. وفي بعض الأحيان يتم أخذ شريط أكبر من الجلد يحتوي على مجموعات شعر متعددة. وتشمل المخاطر المحتملة النزيف والكدمات والتورم والعدوى. كما قد تحتاجين إلى أكثر من عملية جراحية للحصول على التأثير الذي تريدينه. وسوف يتطور تساقط الشعر الوراثي في النهاية على الرغم من الجراحة.



عملية تجديد الشعر أو Hair Regeneration

علاج تجديد الشعر هو نهج سريع وغير جراحي لتساقط الشعر باستخدام نظام مخصص يتضمن الجمع بين البلازما الغنية بالصفائح الدموية والمصفوفة خارج الخلية، أي المستخدمة في التئام الجروح. ويعيد هذا الإجراء تنشيط الشعر الذي لا ينمو سريرياً، ويقوّي الشعر الموجود ويطيل من الشعر الخفيف.

تجديد الشعر هو علاج غير جراحي لترقق الشعر وتساقط الشعر حيث يتم الاستفادة من خصائص التئام الجروح القائمة على الخلايا الجذعية البالغة، ويتم تخصيص تجديد الشعر من حيث التركيزات والمناطق المعالجة وعمق العلاج والتقنية. وتشمل المواد المستخدمة في علاج تجديد الشعر ECM، وهي مادة التئام الجروح التي تجذب زيادة إمداد الدم والخلايا الجذعية البالغة، والتي تضاعف الأنسجة البشرية مثل الجلد والعضلات. وعند استخدامه في علاج تساقط الشعر، يبدو أن مادة ECM تستعيد سريريا الخلايا الضرورية المسؤولة عن نمو الشعر الصحي.

فيلر تكثيف الشعر



فيلر الشعر هو مجموعة من المواد المالئة التي تستخدم للحقن داخل الشعر وتزيد من سمك الشعرة وكثافتها، فتكون النتيجة أن يبدو الشعر أكثر كثافة وقوة.

يتضمن الفيلر بعض المواد التي تزيد من لمعة الشعر وتقلل من التقصف والهيشان، فتجعل الشعر يبدو صحياً ولامعاً وجميلاً وسهل التصفيف، ويغنيك عن استخدام المستحضرات والطرق التقليدية لفرد الشعر.

ومن أهم فوائد فيلر تكثيف الشعر أنه يزيد من كثافة الشعر ويعالج ترقق الشعر، وواحدة من أهم فوائد فيلر الشعر هي أنه يساهم في علاج ترقق الشعر على عكس مواد التجميل الأخرى، مثل المواد المستخدمة في الفيلر لإطعام الجذور وتعبئتها من الداخل، ثم زيادة سماكة الشعر مما يؤدي إلى تقوية ومعالجة ترقق الشعر وزيادة كثافته. كما أنه يقاوم هشاشة الشعر حيث يحتوي فيلر الشعر على عنصر Zanthalene، الذي يعمل على ألياف الشعر الفردية ويجعلها أكثر مرونة، وبالتالي يقلل من احتمالية التعرض لمشاكل الهشاشة، بالإضافة إلى أنه يحتوي على جذور ويزيد من قوة ودرجة مقاومة الملوثات والغبار. أيضاً، تأثير العلاجي والجمالي لفيلر الشعر يستمر لفترات طويلة، ففيلر الشعر يغذي ويعالج بصيلات الشعر نفسها، مما يعني أن الشعر الذي ينمو لاحقًا ينمو بنفس درجة السُمك والكثافة والقوة.