ما هي مستحضرات نفخ الشفاه؟

للإحابة عن هذا السؤال، أوضحت مجلة "أوكو تست" الألمانية أن مستحضرات نفخ الشفاه هي مستحضرات تعمل - كما يتضح من اسمها – على نفخ الشفاه لفترة وجيزة، وذلك للحصول على شفاه ممتلئة مفعمة بالأنوثة والإثارة من دون الحاجة إلى الحقن .
وأضافت المجلة المعنية باختبار السلع والمنتجات أن مستحضرات نفخ الشفاه تعتمد على مواد تساعد على نفخ الشفاه مثل الفلفل الحار أو المنثول أو حمض الهيالورونيك، مشيرة إلى أن المستحضرات تحقق بالفعل تأثيرها المرجو وتعمل على نفخ الشفاه لفترة قصيرة.
ومن ناحية أخرى، حذرت "أوكو تست" من احتواء بعض مستحضرات نفخ الشفاه على مواد ضارة بالصحة مثل ثاني أكسيد التيتانيوم، الذي يتسبب في حدوث تغيرات على المادة الوراثية.
كما تحتوي بعض المستحضرات على "الهيدروكربونات البترولية المشبعة" والتي يمكن أن تتراكم في الجسم، غير أن العواقب الصحية لذلك لم يتم توضيحها بشكل قاطع.
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