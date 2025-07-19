السبت 2025-07-19 06:00 م
 

متى يحين وقت استعمال الكريم المضاد لترهل البشرة؟

لاب
تعبيرية
 
السبت، 19-07-2025 03:26 م

الوكيل الإخباري-   رصد ترهل الجلد أصعب من ظهور التجاعيد، ويختلف الوقت المناسب لبدء استخدام كريمات مكافحة الترهل حسب حالة البشرة والعوامل المحيطة.

اضافة اعلان


مستحضرات مضادة للتجاعيد تُستخدم وقائيًا من العشرينات، بينما
مستحضرات مضادة للترهل تعزز متانة الجلد وتشده، ويُنصح بالبدء بها من حوالي سن 35 للوقاية وتأخير الترهل.


تبدأ البشرة بفقدان الكولاجين وحمض الهيالورونيك تدريجياً منذ الـ25، وتظهر أولى علامات الترهل عادةً في الأربعين. مع التقدم في العمر وخاصة بعد الستين، يحتاج الجلد إلى كريمات مركزة لترطيب ورفع مرونته.


يفضل تطبيق هذه الكريمات على الوجه والعنق وأعلى الصدر للحفاظ على نضارة وحيوية البشرة.

 

العربية 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة السياحة والآثار

أخبار محلية وزارة السياحة تؤكد أهمية تطوير المواقع الأثرية في جرش

وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى

أخبار محلية ‏بني مصطفى تتفقد مركز الظليل للرعاية والتأهيل

العيسوي يعزي الخماش وجبران

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي الخماش وجبران

قوات الأمن السورية في السويداء

أخبار محلية المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا: ممتنون للشراكة مع الأردن لوقف النار في السويداء

ترمب

عربي ودولي الرئيس الأميركي يقر قانون العملات المستقرة لتنظيم الأصول الرقمية

الطريق الرئيسي في دير علا

أخبار محلية الانتهاء من تعبيد الطريق الرئيسي في دير علا

ارشيفية

أخبار محلية بلدية رحاب تستبدل 7 آلاف وحدة إنارة في مناطقها

الليرة الذهبية

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم



 
 





الأكثر مشاهدة