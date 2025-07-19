متى يحين وقت استعمال الكريم المضاد لترهل البشرة؟

الوكيل الإخباري- رصد ترهل الجلد أصعب من ظهور التجاعيد، ويختلف الوقت المناسب لبدء استخدام كريمات مكافحة الترهل حسب حالة البشرة والعوامل المحيطة.

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مستحضرات مضادة للتجاعيد تُستخدم وقائيًا من العشرينات، بينما

مستحضرات مضادة للترهل تعزز متانة الجلد وتشده، ويُنصح بالبدء بها من حوالي سن 35 للوقاية وتأخير الترهل.



تبدأ البشرة بفقدان الكولاجين وحمض الهيالورونيك تدريجياً منذ الـ25، وتظهر أولى علامات الترهل عادةً في الأربعين. مع التقدم في العمر وخاصة بعد الستين، يحتاج الجلد إلى كريمات مركزة لترطيب ورفع مرونته.



يفضل تطبيق هذه الكريمات على الوجه والعنق وأعلى الصدر للحفاظ على نضارة وحيوية البشرة.