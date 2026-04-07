الأربعاء 2026-04-08 11:19 م

مجوهرات ربيعية تعكس سحر الطبيعة

الثلاثاء، 07-04-2026 11:52 ص
الوكيل الإخباري-   يحمل فصل الربيع معه طاقة متجددة تنعكس على عالم الموضة والمجوهرات، حيث تبرز التصاميم بأسلوب أكثر جرأة وحيوية، مع اعتماد ألوان زاهية مثل الأزرق والزهري، إلى جانب أشكال هندسية مبتكرة تضيف لمسة عصرية.اضافة اعلان


وفي هذا السياق، كشفت دار بوغوصيان عن مجموعة Inlay Shine التي تعتمد على تقنية حديثة تدمج الأحجار الكريمة الملونة بانسيابية ضمن تصميم واحد، مع الحفاظ على تناغم الألوان ووضوحها، ما يمنح القطع طابعاً فنياً يعكس دقة الحرفية وروح الربيع الهادئة.

كما تبرز تصاميم دار Mouawad ضمن مجموعة Flower of Eternity، التي تتميز بزخارف زهرية مرصّعة بالألماس، وتمنح إطلالة أنيقة وبريقاً ناعماً يناسب المناسبات والسهرات، مع لمسة أنثوية راقية تعكس أجواء الموسم.

وفي الخواتم، تتجلى روح الربيع في تصاميم دار Chopard من خلال مجموعة Caroline’s Garden، التي تستلهم الطبيعة والأزهار باستخدام أحجار كريمة ملونة وألماس، لتقدم قطعاً تجمع بين الجمال الفني واللمسة العصرية.

أما العقود، فتبرز التصاميم التي تمزج بين اللؤلؤ والأحجار ذات الألوان الناعمة مثل النعناعي، لتمنح إطلالة متكاملة تجمع بين الأناقة والهدوء، وتعكس تفاصيل الموسم بروح أنثوية مميزة.
 
 


