مجوهرات صيف 2026 تستلهم سحر البحر والأجواء الاستوائية - صور

وتتصدر الشراشيب صيحات المجوهرات هذا الموسم، من خلال سلاسل وأقراط طويلة تضيف حركة وانسيابية، إلى جانب مشابك الأذن بتصاميم جريئة وتدرجات ذهبية وفضية لافتة.
كما تحضر العناصر البحرية بقوة، حيث تظهر تصاميم مستوحاة من الأسماك والأصداف في القلائد والأقراط والخواتم والخلاخل، بألوان صيفية مثل الأزرق والأبيض والأخضر.
وتعود أيضًا التعليقات الذهبية الصغيرة المستوحاة من البحر والشمس والنخيل لتمنح السلاسل والأساور طابعًا شخصيًا ومرحًا، مؤكدة أن مجوهرات صيف 2026 تجمع بين الجرأة واللمسات الطبيعية المستوحاة من أجواء العطلات.
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