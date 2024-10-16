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مخاطر غير متوقعة لتسريحة الضفيرة

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 16-10-2024 09:02 ص

الوكيل الإخباري-   أصبحت تسريحة "الضفيرة المنسدلة"، موضة رائجة بين جيل الألفية وجيل Z، لكنها تحمل في طياتها مخاطر غير متوقعة.

وعلى الرغم من أن تسريحة "الضفيرة المنسدلة" تبدو أنيقة وجذابة، فإنها قد تؤدي إلى مشكلات خطيرة في الشعر إذا تم الإفراط في استخدامها. 

لذا، يجب عليك الموازنة بين الرغبة في الحصول على مظهر جذاب والحفاظ على صحة شعرك.

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خطر تسريحات الشعر المشدودة على بصيلات الشعر

 

أوضح الخبير من عيادة Harley Street Skin Clinic في لندن، أن هذه التسريحة قد تؤدي إلى الصلع والثعلبة.


وقال الدكتور عامر خان لصحيفة "الديلي ميل": إن تسريحات الشعر المنسدلة والمشدودة مثل الضفائر الفرنسية والاكسنتيشنز تحظى بشعبية كبيرة، ومع ذلك، يمكن أن تساهم في تساقط الشعر.


وتابع "يمكن أن تؤدي تسريحات الشعر الضيقة إلى شد بصيلات الشعر، ما يتسبب في التوتر وإتلاف البصيلات مع مرور الوقت، وتلحق الضرر ببصيلات الشعر وتتلفها، وستتوقف في النهاية عن إنتاج الشعر. يمكن أن يؤدي ذلك إلى ترقق الشعر، وفي النهاية، ظهور بقع الصلع.

ما هي الثعلبة؟
تحدث الثعلبة، نتيجة شد الشعر المتكرر ولمدة طويلة، ما يؤدي إلى تلف بصيلات الشعر وتساقطها.

كيف تؤثر تسريحة "الضفيرة المنسدلة" في الشعر؟

شد بصيلات الشعر: يؤدي ربط الشعر بإحكام إلى شد بصيلات الشعر، ما يتسبب في تلفها وتساقطها على المدى الطويل.

التهاب فروة الرأس: قد يؤدي الشد المستمر إلى التهاب فروة الرأس وظهور قشور وحكة.


تلف الشعر: يتعرض الشعر للتلف والتقصف نتيجة الاحتكاك المستمر برباط الشعر والأدوات المستخدمة في التسريحة.


علامات تدل على وجود مشكلة
ظهور شعر قصير مكسور حول خط الشعر أو عند الصدغين.  
ظهور بقع صلعاء.
نصائح للحفاظ على صحة شعرك


للحفاظ على شعرك ينصح الدكتور عامر خان بأهمية العناية بما يلي:
تجنبي تسريحات الشعر الضيقة
استخدمي ربطات شعر ناعمة
لا تربطي شعرك بإحكام طوال الوقت
استخدمي منتجات العناية بالشعر المناسبة
تجنبي استخدام أدوات التصفيف الحرارية بشكل متكرر


 
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