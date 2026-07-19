مخاط الحلزون يدخل عالم التجميل.. هل يستحق الضجة؟

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الوكيل الإخباري- أصبح استخدام مخاط الحلزون في مستحضرات العناية بالبشرة اتجاهاً جمالياً شائعاً، لاحتوائه على مكونات مثل حمض الهيالورونيك والجليكوبروتينات التي قد تساعد في ترطيب البشرة وتجديد خلاياها. اضافة اعلان





ويحذر الخبراء من الإفراط في استخدامه، إذ قد يسبب تهيجاً أو حساسية لدى بعض الأشخاص، مؤكدين ضرورة اختيار منتجات موثوقة وإجراء اختبار حساسية قبل الاستخدام.





