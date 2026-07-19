مخاط الحلزون يدخل عالم التجميل.. هل يستحق الضجة؟

ويحذر الخبراء من الإفراط في استخدامه، إذ قد يسبب تهيجاً أو حساسية لدى بعض الأشخاص، مؤكدين ضرورة اختيار منتجات موثوقة وإجراء اختبار حساسية قبل الاستخدام.
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