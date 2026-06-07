«مدارات الروح».. لقاء استثنائي بين الموضة والفن في دبي

واعتمدت الفعالية على دمج عروض الأزياء واللوحات الفنية في مشهد واحد، إذ ظهر العارضون حاملين الأعمال الفنية إلى جانب التصاميم، في تجربة تفاعلية مبتكرة بين الفنون البصرية.
وركزت أعمال وضاح السيد على صورة المرأة كرمز روحي وإنساني، من خلال لوحات استلهمت الأبعاد الصوفية وقدمت رؤى فنية عميقة للجمال والأنوثة. وضم المعرض 10 لوحات جدارية تنوعت بين التجريد الروحي والبورتريه الصوفي والخط التشكيلي.
كما شهد الحدث عرض أزياء شارك فيه 6 مصممين قدموا تصاميم متنوعة لمختلف الفئات العمرية، واستضاف فعالياته فندق آرجان روتانا في دبي.
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