مدته 12 دقيقة.. هيلين ميرين تكشف عن تمرين عسكري لتحدي الشيخوخة

وتشتهر ميرين، التي تبلغ من العمر 79 عاماً، بمظهرها الشبابي الرائع وأناقتها على السجادة الحمراء.
في تصريحاتها الأخيرة، أعربت ميرين عن ضرورة تغيير التمييز ضد كبار السن، مشيرة إلى تقرير جديد نشرته جمعية Age UK، الذي أظهر أن ثلث الأشخاص فوق سن الـ65 يتعرضون للتمييز بسبب أعمارهم. وأكدت أن هذا النوع من التمييز "مزعج وغير عادل"، خاصة عندما يتعلق الأمر بمعاملتهم باحترام أقل أو التعرض للتهديد.
ميرين، التي تعمل سفيرة لجمعية Age UK، دعت إلى تغيير هذا السلوك الاجتماعي، مؤكدة أن التمييز ضد كبار السن لا ينبغي أن يكون مقبولاً في المجتمع.
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