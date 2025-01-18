مدته 12 دقيقة.. هيلين ميرين تكشف عن تمرين عسكري لتحدي الشيخوخة

الوكيل الإخباري- كشفت الممثلة البريطانية هيلين ميرين، الحائزة على جائزة الأوسكار، عن تمرين عسكري مدته 12 دقيقة ساعدها في الحفاظ على قوامها الرائع على مدار 60 عاماً.

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وتشتهر ميرين، التي تبلغ من العمر 79 عاماً، بمظهرها الشبابي الرائع وأناقتها على السجادة الحمراء.

البرنامج الذي تتبعه يتألف من 4 مخططات تحتوي كل منها على 10 تمارين، مرتبة حسب الصعوبة، ويستغرق كل تمرين 12 دقيقة يومياً. التمارين تتنوع بين لمس أصابع القدم ورفع الركبة والانحناء الجانبي، وتساعد على تحسين اللياقة البدنية بشكل ممتع وفعال.



في تصريحاتها الأخيرة، أعربت ميرين عن ضرورة تغيير التمييز ضد كبار السن، مشيرة إلى تقرير جديد نشرته جمعية Age UK، الذي أظهر أن ثلث الأشخاص فوق سن الـ65 يتعرضون للتمييز بسبب أعمارهم. وأكدت أن هذا النوع من التمييز "مزعج وغير عادل"، خاصة عندما يتعلق الأمر بمعاملتهم باحترام أقل أو التعرض للتهديد.