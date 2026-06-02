مرطبات شفاه تحمي من الشمس وترطّب بعمق

الوكيل الإخباري- تُعدّ العناية بالشفاه جزءًا أساسيًا من روتين العناية بالبشرة، خصوصًا خلال فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة والتعرض المستمر لأشعة الشمس، حيث تفقد الشفاه رطوبتها سريعًا وتصبح أكثر عرضة للجفاف والتشققات.





ومع تطور مستحضرات العناية، برزت منتجات متعددة الوظائف تجمع بين الترطيب والحماية من الشمس بعامل SPF، لتوفير عناية يومية أكثر فاعلية.



يأتي مرطّب الشفاه **Glow Gloss SPF 40** من Supergoop بتركيبة غير لزجة ولمسة لامعة، مع زبدة الشيا ومركبات الببتيد التي تساعد على ترطيب الشفاه ومنحها مظهرًا ممتلئًا، إضافة إلى حماية من أشعة الشمس.



كما يتميز مرطّب **Isle Lip Balm SPF 30** من Cay Skin بتركيبة مرطبة مع لمسة لونية خفيفة، ويوفر حماية يومية من الشمس مع الحفاظ على نعومة الشفاه.



أما مرطّبات **Hello Sunday** فتجمع بين العناية والمكياج، إذ توفر حماية عالية بعامل SPF 50 مع ألوان قابلة للبناء تمنح الشفاه مظهرًا طبيعيًا مناسبًا للاستخدام اليومي.



وتقدّم مجموعة **Lanolips Tinted Lip Balms** ترطيبًا مكثفًا بفضل اللانولين وزبدة الشيا وفيتامين E، مع لمسة لونية ناعمة وحماية بعامل SPF 30.



فيما يتميز مرطّب **Sheen Screen Hydrating Lip Balm** من Ultra Violette بتركيبة غنية باللانولين وزبدة الكاكاو، توفر ترطيبًا عميقًا وحماية من أشعة الشمس UVA وUVB مع لمسة طبيعية خفيفة.



وتشير هذه المنتجات إلى توجه متزايد نحو مستحضرات تجمع بين الحماية والتجميل في خطوة واحدة، لتلبية احتياجات العناية بالشفاه خلال فصل الصيف.









