مرطبات شفاه تحمي من الشمس وترطّب بعمق

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الوكيل الإخباري- تحتاج الشفاه إلى عناية خاصة خلال فصل الصيف، إذ يؤدي التعرض لأشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة خطر الجفاف والتشققات. لذلك، ينصح الخبراء باستخدام مرطبات شفاه تحتوي على عامل حماية من الشمس (SPF) إلى جانب مكونات مرطبة ومغذية للحفاظ على نعومة الشفاه وصحتها. اضافة اعلان





Glow Gloss SPF 40 من Supergoop



يتميز هذا المرطب بتركيبة مرطبة غير لزجة ولمسة لامعة تمنح الشفاه مظهراً ممتلئاً وطبيعياً. ويحتوي على زبدة الشيا والببتيدات التي تساعد على الترطيب العميق وتحسين مظهر الشفاه، إضافة إلى عامل حماية SPF 40 للحماية من أشعة الشمس.



Isle Lip Balm SPF 30 من Cay Skin



يجمع بين الترطيب والحماية من الشمس مع لمسة لونية خفيفة تمنح الشفاه مظهراً طبيعياً ومنعشاً. كما يساعد على الحفاظ على نعومة الشفاه وترطيبها طوال اليوم.



Hello Sunday Tinted Lip Balm SPF 50



يوفر حماية عالية من أشعة الشمس بعامل SPF 50، إلى جانب لون خفيف قابل للبناء يناسب الاستخدام اليومي. ويعد خياراً عملياً لمن يرغبن في الجمع بين العناية والمظهر الطبيعي.



Lanolips Tinted Lip Balms SPF 30



يحتوي على اللانولين وزبدة الشيا وفيتامين E، ما يمنحه قدرة عالية على الترطيب العميق. كما يوفر حماية من الشمس بعامل SPF 30 مع لمسة لونية طبيعية ولمعان خفيف.



Sheen Screen Hydrating Lip Balm من Ultra Violette



يتميز بتركيبة غنية باللانولين وزبدة الكاكاو وفيتامين E، ما يساعد على ترطيب الشفاه الجافة والتقليل من التشققات. كما يوفر حماية من أشعة UVA وUVB ويمنح الشفاه مظهراً صحياً وطبيعياً.



وتُعد مرطبات الشفاه المزودة بعامل حماية من الشمس خياراً مثالياً خلال فصل الصيف، إذ تجمع بين الترطيب والحماية من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، ما يساعد على الحفاظ على نعومة الشفاه ونضارتها طوال اليوم.





