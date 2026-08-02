الأحد 2026-08-02 12:59 م

مزيلات طلاء خالية من الأسيتون للعناية بالأظافر الحساسة - صور

يسب
تعبيرية
 
الأحد، 02-08-2026 11:06 ص

الوكيل الإخباري-   تُعد مزيلات طلاء الأظافر الخالية من الأسيتون خيارًا لطيفًا للحفاظ على صحة الأظافر، إذ تساعد على تقليل الجفاف والحفاظ على توازن الرطوبة الطبيعي، رغم حاجتها إلى وقت أطول لإزالة الطلاء مقارنة بالأسيتون.

اضافة اعلان


وتعتمد هذه المنتجات على مذيبات بديلة مدعّمة بمكونات مرطبة ومغذية، ما يجعلها مناسبة للأظافر الهشة أو الحساسة، كما يمكن استخدامها مع الأظافر الأكريليك دون التأثير على بنيتها.


ومن أبرز مزيلات الطلاء الخالية من الأسيتون:


* Cutex بزيت الرمان: يساعد على إزالة الطلاء مع الحفاظ على نعومة الأظافر والجلد المحيط بها.

Image1_82026211030152432261.jpg


* Mineral Fusion: يوفر تنظيفًا لطيفًا بتركيبة خفيفة ورائحة أقل حدة.

Image1_8202621113855548958.jpg


* Londontown: مناسب للأظافر الحساسة بفضل تركيبته المرطبة.

Image1_82026211128562441549.jpg


* Ella+Mila بزيت الجوجوبا: يحافظ على ترطيب الأظافر ويقلل من جفافها.

Image1_82026211156398902654.jpg

 

* Nailberry: يساعد على إزالة الألوان الداكنة مع الحفاظ على قوة الأظافر.

Image1_82026211245236561500.jpg

 
 


gnews

أحدث الأخبار

هيئة الأسرى: استمرار الانتهاكات بحق الأسيرات في سجن "الدامون"

فلسطين هيئة الأسرى: استمرار الانتهاكات بحق الأسيرات في سجن "الدامون"

بادو الزاكي يظهر رسميًا أمام الإعلام الخميس .. تفاصيل المؤتمر الصحفي

أخبار محلية بادو الزاكي يظهر رسميًا أمام الإعلام الخميس .. تفاصيل المؤتمر الصحفي

ارتفاع حصيلة قتلى زلزال مقاطعة كوماموتو اليابانية إلى 38

عربي ودولي ارتفاع حصيلة قتلى زلزال مقاطعة كوماموتو اليابانية إلى 38

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية

أخبار محلية "سلطة منطقة العقبة" تطلق مسارا للدراجات الهوائية في وادي رم لتعزيز السياحة البيئية

ورشة وطنية تبحث تطوير سلاسل قيمة الحبوب في الأردن

أخبار محلية ورشة وطنية تبحث تطوير سلاسل قيمة الحبوب في الأردن

الصندوق الأردني للشركات الصغيرة والمتوسطة يعلن تأسيس ترايسمارت جروب

أخبار الشركات الصندوق الأردني للشركات الصغيرة والمتوسطة يعلن تأسيس ترايسمارت جروب

عطلة

خاص بالوكيل الاردنيون على موعد مع عطلة رسمية الشهر الحالي

الفاو تحتفل بتخريج 200 امرأة رائدة في التكيف مع تغير المناخ بالأردن

أخبار محلية الفاو تحتفل بتخريج 200 امرأة رائدة في التكيف مع تغير المناخ بالأردن



 
 






الأكثر مشاهدة

 