مزيلات طلاء خالية من الأسيتون للعناية بالأظافر الحساسة - صور

وتعتمد هذه المنتجات على مذيبات بديلة مدعّمة بمكونات مرطبة ومغذية، ما يجعلها مناسبة للأظافر الهشة أو الحساسة، كما يمكن استخدامها مع الأظافر الأكريليك دون التأثير على بنيتها.
ومن أبرز مزيلات الطلاء الخالية من الأسيتون:
* Cutex بزيت الرمان: يساعد على إزالة الطلاء مع الحفاظ على نعومة الأظافر والجلد المحيط بها.
* Mineral Fusion: يوفر تنظيفًا لطيفًا بتركيبة خفيفة ورائحة أقل حدة.
* Londontown: مناسب للأظافر الحساسة بفضل تركيبته المرطبة.
* Ella+Mila بزيت الجوجوبا: يحافظ على ترطيب الأظافر ويقلل من جفافها.
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