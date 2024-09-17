مشاعر تؤثر سلباً أو إيجاباً على الصحة النفسية للعروس.. تعرفي عليها

الشعور بالحنين إلى الماضي
الضغط المجتمعي
الخوف من فقدان الدعم العائلي
الشعور بالاستقلالية والنضوج
بناء حياة جديدة مليئة بالأمل
التخلص من بعض القيود العائلية
تكوين روابط جديدة مع الشريك
فرصة للتطور الشخصي
التواصل المفتوح مع الشريك
الحفاظ على الروابط العائلية
الاستمرار في تطوير الذات
طلب المساعدة النفسية إذا لزم الأمر
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