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مشاعر تؤثر سلباً أو إيجاباً على الصحة النفسية للعروس.. تعرفي عليها

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 17-09-2024 02:58 م

الوكيل الإخباري-   تعدّ فترة الزواج والانتقال إلى حياة جديدة من أهم المراحل التي تمرّ بها العروس. هذه المرحلة تحمل في طيّاتها العديد من التحدّيات والفرص، بما في ذلك ترك منزل الطفولة حيث نشأت، وانتقالها إلى بيئة جديدة تتطلب منها التكيّف مع دور جديد وشخصيات مختلفة. كثيراً ما تكون هذه المرحلة محمّلة بمشاعر متباينة، قد تؤثر سلباً أو إيجاباً على الصحة النفسية للعروس.

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التأثيرات النفسية السلبية
الشعور بالحنين إلى الماضي

الشعور بفقدان الحرية
الضغط المجتمعي
الخوف من فقدان الدعم العائلي

 

 التأثيرات النفسية الإيجابية


الشعور بالاستقلالية والنضوج
بناء حياة جديدة مليئة بالأمل
التخلص من بعض القيود العائلية
تكوين روابط جديدة مع الشريك
فرصة للتطور الشخصي

 

نصائح لتحسين صحة العروس النفسية للعروس بعد الزواج


التواصل المفتوح مع الشريك
الحفاظ على الروابط العائلية
الاستمرار في تطوير الذات
طلب المساعدة النفسية إذا لزم الأمر

 

سيدتي

 

 
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