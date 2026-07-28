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مصممتان مصريتان تحولان النفايات البلاستيكية إلى أعمال فنية - صور

شثيب
المصممتان المصريتان مريم حازم وهند رياض
 
الثلاثاء، 28-07-2026 09:38 ص

الوكيل الإخباري-   أسست المصممتان المصريتان مريم حازم وهند رياض علامة "ريفورم استديو"، التي تعتمد على إعادة تدوير الأكياس البلاستيكية وتحويلها إلى حقائب وأثاث وقطع تصميمية باستخدام النسيج اليدوي.

وتهدف المبادرة إلى الحد من النفايات البلاستيكية في مصر، مع إحياء حرفة النسيج التقليدية ودعم الحرفيين المحليين، خاصة النساء، من خلال توفير فرص عمل وتعزيز الاستدامة.

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ونجحت العلامة في إعادة استخدام أكثر من 37 طنًا من النفايات البلاستيكية, كما عُرضت منتجاتها في متحف فيكتوريا وألبرت بالعاصمة البريطانية لندن, شاركت في أسبوع الموضة في باريس، إلى جانب تسويق منتجاتها في عدة دول. 

 


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