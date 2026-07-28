مصممتان مصريتان تحولان النفايات البلاستيكية إلى أعمال فنية - صور

وتهدف المبادرة إلى الحد من النفايات البلاستيكية في مصر، مع إحياء حرفة النسيج التقليدية ودعم الحرفيين المحليين، خاصة النساء، من خلال توفير فرص عمل وتعزيز الاستدامة.
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