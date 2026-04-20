مع اقتراب الصيف.. كيف تتخلص من تقرحات القدم "الكالوس"؟

الوكيل الإخباري- مع اقتراب "موسم الأحذية المفتوحة"، يسلط الخبراء الضوء على أن تقرحات القدم أو "الكالوس" هي وسيلة دفاع طبيعية للبشرة ضد الاحتكاك، إلا أنها قد تصبح مؤلمة أو غير مستحبة إذا تُرِكت دون علاج.





ووفقاً لأطباء الأقدام والجلدية، تتكون هذه الطبقات السميكة عادةً على الكعبين، وأطراف الأصابع، وباطن القدم نتيجة ارتداء أحذية غير مريحة، أو المشي حافي القدمين، أو ممارسة نشاط بدني مكثف.



كيف تتخلص منها؟



وللتخلص من هذه التقرحات بأمان، ينصح الخبراء باتباع عملية علاجية لطيفة تستغرق من أسبوعين إلى أربعة أسابيع، تبدأ بنقع القدمين في ماء دافئ أو التعامل معها بعد الاستحمام مباشرة لترطيب الجلد وتسهيل إزالته.



وبعد ذلك، يتم تنعيم المنطقة برفق باستخدام حجر الخفاف أو مبرد الأظافر، مع التحذير من استخدام الأدوات الحادة الشبيهة بـ"مبشرة الجبن" التي قد تسبب جروحاً والتهابات، حيث أن الهدف هو تنعيم البشرة وليس إزالتها بالكامل.



ويوصي المختصون باستخدام كريمات مرطبة تحتوي على مادة "اليوريا" بتركيز يتراوح بين 10% إلى 40%، لدورها الفعال في تفتيت الطبقة الخارجية الصلبة، ويفضل ارتداء الجوارب بعد الدهان لضمان امتصاص الرطوبة.



كما يجب الحذر من مقشرات القدم الكيميائية التي قد تحتوي على كحول مسبب للجفاف والتهيج بدلاً من علاج التقرحات السميكة.



أما للوقاية، فيجب التركيز على تقليل الاحتكاك من خلال ارتداء أحذية داعمة ومناسبة، واستخدام وسادات الكالوس اللاصقة، وتجنب المشي حافياً حتى داخل المنزل.











