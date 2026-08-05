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مع التقدم بالعمر يقل الكولاجين.. تعرفي إلى منتجات تدعم بشرتك - صور

شي
تعبيرية
 
الأربعاء، 05-08-2026 11:16 ص

الوكيل الإخباري-   يُعد الكولاجين من البروتينات الأساسية التي تحافظ على مرونة البشرة وتماسكها، إلا أن إنتاجه يتراجع تدريجياً مع التقدم في العمر، ما يؤدي إلى ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد وفقدان النضارة.

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وتسهم عوامل مثل التدخين، والتعرض المفرط للشمس، وقلة النوم، وسوء التغذية في تسريع فقدان الكولاجين. ورغم عدم إمكانية إيقاف هذه العملية تماماً، فإن بعض منتجات العناية بالبشرة قد تساعد في دعم مظهر البشرة وتحسين مرونتها.


ومن أبرز الكريمات والسيرومات المستخدمة لهذا الغرض:


Medik8 Crystal Retinal 1: يحتوي على الريتينالدهيد للمساعدة في تحسين مظهر الخطوط الدقيقة وترطيب البشرة.

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Paula’s Choice Pro-Collagen Peptide Plumping: يعتمد على الببتيدات وحمض الهيالورونيك لدعم ترطيب البشرة وامتلائها.

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Olay Regenerist Micro-Sculpting Cream: يساعد على تحسين تماسك البشرة بفضل النياسيناميد وببتيدات الكولاجين.


Augustinus Bader Overnight Restorative Cream: يدعم تجدد البشرة وترطيبها أثناء الليل.

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RoC Retinol Correxion Deep Wrinkle Night Cream: يحتوي على الريتينول للمساعدة في تنعيم التجاعيد ودعم إنتاج الكولاجين.

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ويُنصح باختيار المنتجات المناسبة لنوع البشرة واستخدامها ضمن روتين عناية متوازن للحفاظ على صحة البشرة.

 
 


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