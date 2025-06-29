مع حرارة الصيف.. اكتشفي خامات المكياج التي تمنحكِ إشراقة لا تقاوم

🌿 ابدئي بالبرايمر.. لكن بطريقة جديدة
امزجي البرايمر مع كريم الأساس لتقليل الثقل.
اختاري تركيبات مرطبة ومضيئة (مثل زبدة الشيا والجلسرين).
✨ لمعان الشفاه = انتعاش فوري
استبدلي الروج المطفي بملمعات شفاه مرطبة وناعمة.
جربي: NYX Fat Oil Lip Drip بدرجاته الصيفية المنعشة.
☀️ ودّعي كريم الأساس الثقيل
اعتمدي BB أو CC كريم.
أو استخدمي الكونسيلر فقط في مناطق الحاجة.
مثال: IT Cosmetics CC+ Nude Glow SPF 40.
💧 خامات مقاومة للحر والذوبان
استبدلي البودرة بظلال عيون كريمية طويلة الثبات.
جربي: Armani Eye Tints أو Urban Decay Shadow Sticks.
🧴 واقي الشمس أساسي
اختاري واقياً خفيفاً يمتصه الجلد سريعاً.
مثال: L’Oréal Bright Reveal SPF 50 UV Lotion.
🌸 العناية بالبشرة قبل المكياج
استخدمي غسولاً لطيفاً وتونر قابضاً.
رطبي ببساطة باستخدام كريم مائي خفيف.
🌞 بلاش وبرونزر كريمي يدومان أكثر
التركيبة الكريمية تندمج أفضل وتدوم تحت الحرارة.
🧽 ثبّتي المكياج بخفة
استخدمي إسفنجة رطبة لتثبيت الكونسيلر.
طبّقي البودرة فقط على المناطق اللامعة.
📌 لا تنسي أوراق النشاف
امتصي الدهون بدون إزالة المكياج خلال اليوم أو المناسبات.
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