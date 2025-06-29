مع حرارة الصيف.. اكتشفي خامات المكياج التي تمنحكِ إشراقة لا تقاوم

الوكيل الإخباري- مع ارتفاع درجات الحرارة، يحتاج مكياجكِ إلى تعديلات ذكية تواكب أجواء الصيف وتمنحكِ إشراقة تدوم. إليكِ دليل سريع لأفضل خامات المكياج الصيفية:



🌿 ابدئي بالبرايمر.. لكن بطريقة جديدة

امزجي البرايمر مع كريم الأساس لتقليل الثقل.

اختاري تركيبات مرطبة ومضيئة (مثل زبدة الشيا والجلسرين).

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✨ لمعان الشفاه = انتعاش فوري

استبدلي الروج المطفي بملمعات شفاه مرطبة وناعمة.

جربي: NYX Fat Oil Lip Drip بدرجاته الصيفية المنعشة.



☀️ ودّعي كريم الأساس الثقيل

اعتمدي BB أو CC كريم.

أو استخدمي الكونسيلر فقط في مناطق الحاجة.

مثال: IT Cosmetics CC+ Nude Glow SPF 40.



💧 خامات مقاومة للحر والذوبان

استبدلي البودرة بظلال عيون كريمية طويلة الثبات.

جربي: Armani Eye Tints أو Urban Decay Shadow Sticks.



🧴 واقي الشمس أساسي

اختاري واقياً خفيفاً يمتصه الجلد سريعاً.

مثال: L’Oréal Bright Reveal SPF 50 UV Lotion.



🌸 العناية بالبشرة قبل المكياج

استخدمي غسولاً لطيفاً وتونر قابضاً.

رطبي ببساطة باستخدام كريم مائي خفيف.



🌞 بلاش وبرونزر كريمي يدومان أكثر

التركيبة الكريمية تندمج أفضل وتدوم تحت الحرارة.



🧽 ثبّتي المكياج بخفة

استخدمي إسفنجة رطبة لتثبيت الكونسيلر.

طبّقي البودرة فقط على المناطق اللامعة.



📌 لا تنسي أوراق النشاف

امتصي الدهون بدون إزالة المكياج خلال اليوم أو المناسبات.