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مع حرارة الصيف.. اكتشفي خامات المكياج التي تمنحكِ إشراقة لا تقاوم

لابلا
تعبيرية
 
الأحد، 29-06-2025 01:28 م

الوكيل الإخباري-   مع ارتفاع درجات الحرارة، يحتاج مكياجكِ إلى تعديلات ذكية تواكب أجواء الصيف وتمنحكِ إشراقة تدوم. إليكِ دليل سريع لأفضل خامات المكياج الصيفية:

🌿 ابدئي بالبرايمر.. لكن بطريقة جديدة
امزجي البرايمر مع كريم الأساس لتقليل الثقل.
اختاري تركيبات مرطبة ومضيئة (مثل زبدة الشيا والجلسرين).

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✨ لمعان الشفاه = انتعاش فوري
استبدلي الروج المطفي بملمعات شفاه مرطبة وناعمة.
جربي: NYX Fat Oil Lip Drip بدرجاته الصيفية المنعشة.


☀️ ودّعي كريم الأساس الثقيل
اعتمدي BB أو CC كريم.
أو استخدمي الكونسيلر فقط في مناطق الحاجة.
مثال: IT Cosmetics CC+ Nude Glow SPF 40.


💧 خامات مقاومة للحر والذوبان
استبدلي البودرة بظلال عيون كريمية طويلة الثبات.
جربي: Armani Eye Tints أو Urban Decay Shadow Sticks.


🧴 واقي الشمس أساسي
اختاري واقياً خفيفاً يمتصه الجلد سريعاً.
مثال: L’Oréal Bright Reveal SPF 50 UV Lotion.


🌸 العناية بالبشرة قبل المكياج
استخدمي غسولاً لطيفاً وتونر قابضاً.
رطبي ببساطة باستخدام كريم مائي خفيف.


🌞 بلاش وبرونزر كريمي يدومان أكثر
التركيبة الكريمية تندمج أفضل وتدوم تحت الحرارة.


🧽 ثبّتي المكياج بخفة
استخدمي إسفنجة رطبة لتثبيت الكونسيلر.
طبّقي البودرة فقط على المناطق اللامعة.


📌 لا تنسي أوراق النشاف
امتصي الدهون بدون إزالة المكياج خلال اليوم أو المناسبات.

 

 

زهرة الخليج 

 

 
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