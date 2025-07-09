مع حرارة الصيف.. 5 خطوات بسيطة تمنع تساقط الشعر وتعزز نموه

الوكيل الإخباري- مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، تعاني كثير من النساء من تساقط الشعر وضعف نموه بسبب التعرّض لأشعة الشمس والعرق والمياه المالحة أو المكلّسة.

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ويؤكد أطباء الجلد أن الشعر يتأثر بشكل مباشر بتغيّر الفصول، لكن يمكن الحد من التساقط من خلال 5 خطوات بسيطة:

غسل الشعر بلطف مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعياً بشامبو خالٍ من السلفات.

تدليك فروة الرأس بزيوت مغذية مثل زيت الخروع أو زيت إكليل الجبل لتحفيز الدورة الدموية.

تناول مكملات البيوتين والحديد بعد استشارة الطبيب، لدعم قوة بصيلات الشعر.

الابتعاد عن أدوات الحرارة قدر الإمكان، وترك الشعر يجف طبيعياً.

ارتداء قبعة أو وشاح عند الخروج تحت الشمس لحماية الشعر من الجفاف والتكسر.