مع حرارة الصيف.. 5 خطوات بسيطة تمنع تساقط الشعر وتعزز نموه

ويؤكد أطباء الجلد أن الشعر يتأثر بشكل مباشر بتغيّر الفصول، لكن يمكن الحد من التساقط من خلال 5 خطوات بسيطة:
غسل الشعر بلطف مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعياً بشامبو خالٍ من السلفات.
تدليك فروة الرأس بزيوت مغذية مثل زيت الخروع أو زيت إكليل الجبل لتحفيز الدورة الدموية.
تناول مكملات البيوتين والحديد بعد استشارة الطبيب، لدعم قوة بصيلات الشعر.
الابتعاد عن أدوات الحرارة قدر الإمكان، وترك الشعر يجف طبيعياً.
ارتداء قبعة أو وشاح عند الخروج تحت الشمس لحماية الشعر من الجفاف والتكسر.
كما يُنصح بإدخال أطعمة داعمة لصحة الشعر مثل السبانخ، البيض، الجوز، والأفوكادو ضمن النظام الغذائي اليومي، للحفاظ على شعر صحي وكثيف طوال الصيف.
-
أخبار متعلقة
-
عادات يومية بسيطة تمنحك أظافر قوية وصحية
-
فيتامين C ودوره في تفتيح البشرة وزيادة نضارتها
-
لبشرة خالية من التجاعيد.. عناصر تعيد إنتاج الكولاجين
-
لمحاربة الشيخوخة.. مُكوّن طبيعي موجود بأكثر من 70 نوعا من النباتات
-
زيت الخروع.. لماذا يستحق لقب "بوتوكس الطبيعة"؟
-
تحذير طبي من الماسكارا المقاومة للماء.. قد تضر العيون
-
الريسفيراترول.. مضاد أكسدة قوي يعزز شباب البشرة ويحارب التجاعيد
-
أسرار رسم الحواجب حسب شكل الوجه لإطلالة جذابة ومتوازنة