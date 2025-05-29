مكعبات القهوة المثلجة: علاج فعّال لبشرتكِ في الصيف

الوكيل الإخباري- مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، تبحث كثير من النساء عن طرق طبيعية ومنعشة للعناية بالبشرة، وتُعد مكعبات القهوة المثلجة من الحلول السهلة والمجربة التي تعزز نضارة البشرة وتقلل من علامات الإجهاد.

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كيف تعمل مكعبات القهوة على تحسين البشرة؟

القهوة غنية بمضادات الأكسدة مثل البوليفينولات، التي تساعد على:

تقليل الانتفاخ تحت العين بفضل خصائص الكافيين القابضة للأوعية.

شد البشرة وتحسين مظهر المسام.

منح الوجه إشراقة فورية عن طريق تحفيز الدورة الدموية.



طريقة التحضير:

حضّري كوبًا من القهوة بدون سكر.

اتركيه يبرد، ثم اسكبيه في قالب مكعبات الثلج.

ضعيه في الفريزر حتى يتجمد تمامًا.



طريقة الاستخدام:

مرّري مكعب القهوة المثلج بلطف على بشرة نظيفة بحركات دائرية.

اتركيه يجف، ثم اغسلي وجهكِ بالماء الفاتر.

يُنصح باستخدامه 2-3 مرات أسبوعيًا.



تحذير: تجنّبي ملامسة القهوة للعين مباشرة، ولا يُنصح باستخدام هذه الطريقة لمن يعانون من البشرة شديدة الحساسية.