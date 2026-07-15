الأربعاء 2026-07-15 02:44 م

مكعبات القهوة للبشرة.. فوائدها وطريقة استخدامها في روتين العناية

qwe
تعبيرية
 
الأربعاء، 15-07-2026 10:45 ص
الوكيل الإخباري-   تُعد مكعبات القهوة المثلجة من طرق العناية الطبيعية بالبشرة التي تلجأ إليها بعض النساء، بفضل احتوائها على الكافيين ومضادات الأكسدة، والتي قد تساعد في تقليل الانتفاخ، وتنشيط الدورة الدموية، وتحسين مظهر البشرة.اضافة اعلان


وتُحضّر بوضع قهوة قوية غير محلاة في قوالب الثلج وتجميدها، ثم تمرير المكعب على الوجه بلطف. ويُعتقد أنها تساعد على تقليل الهالات السوداء، شد البشرة، تقليل مظهر المسام، والتخلص من خلايا الجلد الميتة.

ورغم فوائدها المحتملة، يُنصح بتجنب استخدامها للبشرة الحساسة أو المصابة بالالتهابات والجروح، واستشارة مختص قبل اعتمادها كجزء من روتين العناية بالبشرة.
 
 


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