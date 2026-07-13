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مكعب ثلج واحد قد يغيّر مظهر بشرتك.. تجربة تكشف التفاصيل

ثيق
تعبيرية
 
الإثنين، 13-07-2026 11:54 ص
الوكيل الإخباري-   يبحث كثيرون عن طرق بسيطة لاستعادة حيوية البشرة، خاصة مع تأثير السهر والتعب والتعرض للشمس والتوتر، ومن بين الحيل الجمالية الشائعة استخدام الثلج للوجه لما يمنحه من إحساس فوري بالانتعاش.اضافة اعلان


تعتمد الطريقة على تمرير مكعب ثلج ملفوف بقطعة قماش ناعمة على بشرة نظيفة لمدة دقيقة إلى ثلاث دقائق، مع التركيز على الخدين والجبهة ومنطقة تحت العينين، ثم وضع مرطب أو سيروم بعد ذلك.

وخلال تجربة استخدام الثلج يوميًا لمدة أسبوع، ظهرت بعض التغييرات مثل تقليل مظهر الانتفاخ الصباحي، ومنح البشرة إشراقة مؤقتة، وجعلها تبدو أكثر حيوية، إضافة إلى تحسين مظهر المكياج عند استخدامه قبل وضع المستحضرات.

ويُفضل استخدام الثلج بحذر، خاصة للبشرة الحساسة أو الجافة، مع تجنب وضعه مباشرة على الجلد أو تركه ثابتًا على منطقة واحدة لتفادي تهيج البشرة.

ورغم أن الثلج لا يغير البشرة بشكل جذري، فإنه قد يكون خطوة بسيطة ضمن روتين العناية اليومي تمنح الوجه مظهرًا أكثر انتعاشًا ونضارة.
 
 


gnews

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