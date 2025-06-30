الإثنين 2025-06-30 03:46 م
 

مكونات تجميلية شائعة قد تُضر ببشرتك صيفا: احذرها

فلالر
تعبيرية
 
الإثنين، 30-06-2025 02:35 م

الوكيل الإخباري-   مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، قد تظهر على البشرة علامات مزعجة مثل الحكة، الاحمرار، البقع أو حتى الحروق، نتيجة استخدام مستحضرات تحتوي على مكونات تتفاعل سلبًا مع أشعة الشمس.

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تحذيرات أطباء الجلد
يشدد أطباء الجلد على ضرورة اختيار منتجات العناية بالبشرة بعناية خلال الصيف، خاصة تلك التي تُستخدم في النهار، إذ يمكن لبعض المكونات النشطة أن تفقد فعاليتها أو تُسبب تهيجًا عند التعرض للأشعة فوق البنفسجية.


مكونات يجب تجنبها نهارًا:
أحماض الفاكهة (AHA) مثل الغليكوليك، اللاكتيك والسيتريك، تُضعف الطبقة الواقية للبشرة وتجعلها أكثر حساسية للشمس.
الريتينول، رغم فوائده في محاربة التجاعيد، إلا أنه يزيد من تحسس الجلد ويُفضل استخدامه ليلاً فقط.
الزيوت الأساسية وبعض العطور، قد تُسبب تصبغات أو حروق جلدية عند التعرض للشمس، خاصة تلك المستخلصة من الحمضيات أو القرفة.


مكونات تفقد فعاليتها تحت الشمس:
الفيتامين C، يتأثر سلبًا بالضوء والحرارة ويفقد مفعوله.
الأنزيمات المضادة للأكسدة مثل الكاتالاز، لا تقاوم درجات الحرارة المرتفعة أو الأشعة فوق البنفسجية.


توصيات هامة:
راجع مكونات مستحضرات العناية قبل استخدامها صيفًا.
تجنب العطور مباشرة على الجلد في الأماكن المعرضة للشمس.
تحقق من الأدوية التي قد تزيد من حساسية الجلد للشمس، عبر قراءة النشرة المرفقة أو استشارة الصيدلي.


الوقاية تبدأ من الوعي، واتباع روتين مناسب للصيف يُجنّب البشرة الكثير من المتاعب.

 

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