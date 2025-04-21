مكونات يجب تجنبها في مستحضرات التجميل للبشرة الحساسة

1. العطور الصناعية (Fragrance/Parfum)
حتى الكميات الصغيرة من العطور يمكن أن تسبب تهيجًا للبشرة الحساسة، وقد تؤدي إلى التهابات مزمنة.
2. الكحول (Alcohol Denat أو Ethanol)
تُستخدم في العديد من المنتجات لتجفيف البشرة أو تعقيمها، لكنها قد تسبّب الجفاف والتهيج، خصوصًا للبشرة الرقيقة.
3. البارابين (Parabens)
مادة حافظة تُستخدم لمنع تلف المنتجات، ولكنها قد تؤدي إلى تفاعلات جلدية، خاصة للبشرة المعرضة للحساسية.
4. السلفات (Sulfates)
مثل Sodium Lauryl Sulfate (SLS) وSodium Laureth Sulfate (SLES)، وهي مواد رغوية توجد في غسولات الوجه والشامبو وقد تُضعف حاجز الجلد الواقي.
5. الأصباغ الاصطناعية (Synthetic Dyes)
عادة ما تُكتب بأسماء مثل FD&C أو D&C متبوعة برقم، ويمكن أن تسبب حساسية أو التهابات جلدية.
6. الفورمالدهيد ومشتقاته (Formaldehyde)
تُستخدم كمادة حافظة ولكنها من المواد المثيرة للجلد، وتُعتبر من العوامل المُسببة للحساسية.
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