مكون طبيعي في مطبخك قد يمنح بشرتك ترطيباً استثنائياً

الوكيل الإخباري- تُعد زبدة الكاكاو من المكونات الطبيعية الشائعة في مستحضرات العناية بالبشرة، بفضل خصائصها المرطبة والمغذية.

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وتساعد زبدة الكاكاو، الغنية بالأحماض الدهنية، على ترطيب البشرة بعمق، وتعزيز نعومتها ومرونتها، ودعم حاجزها الطبيعي للحد من فقدان الرطوبة. كما تناسب البشرة الحساسة وتساهم في تهدئة التهيج والجفاف.



وتُستخدم أيضاً لترطيب الشفاه المتشققة، فيما يحتوي تركيبها على فيتامين E الذي يدعم صحة البشرة ويحسن مرونتها.