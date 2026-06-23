مكون طبيعي في مطبخك قد يمنح بشرتك ترطيباً استثنائياً

وتساعد زبدة الكاكاو، الغنية بالأحماض الدهنية، على ترطيب البشرة بعمق، وتعزيز نعومتها ومرونتها، ودعم حاجزها الطبيعي للحد من فقدان الرطوبة. كما تناسب البشرة الحساسة وتساهم في تهدئة التهيج والجفاف.
وتُستخدم أيضاً لترطيب الشفاه المتشققة، فيما يحتوي تركيبها على فيتامين E الذي يدعم صحة البشرة ويحسن مرونتها.
ورغم دخولها في بعض منتجات الحماية من الشمس، فإنها لا تُغني عن استخدام واقي الشمس، بل تُعد عاملاً مساعداً في حماية البشرة.
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