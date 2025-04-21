مكياجك يذوب في الصيف؟ إليك طريقة فعالة لتثبيته

الوكيل الإخباري- مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يعاني الكثيرون من مشكلة ذوبان المكياج بسرعة بسبب العرق والرطوبة. ولكن هناك طرق فعّالة يمكن أن تساعد في تثبيت المكياج لفترة أطول، لتتمكني من الحفاظ على إطلالتك منتعشة طوال اليوم.

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ابدئي بتطبيق مرطب خفيف: يساهم المرطب في تحضير بشرتك بشكل جيد قبل وضع المكياج، كما يساعد على ترطيب البشرة والحفاظ على التوازن. من الأفضل استخدام مرطب غير دهني ليمنع اللمعان الزائد.



اختاري أساس (البرايمر) مناسب: البرايمر هو الخطوة الأساسية لتثبيت المكياج. اختاري نوعًا مناسبًا لبشرتك، مثل البرايمر الذي يعمل على تقليل اللمعان والتحكم في الدهون، خاصة إذا كنتِ تعانين من بشرة دهنية.



استخدمي كريم أساس طويل الثبات: اختاري كريم أساس مقاوم للحرارة والرطوبة. الكريمات الخفيفة والغير دهنية قد تكون الأفضل للبشرة في الصيف.



حددي الماكياج باستخدام البودرة: بعد تطبيق الأساس، تأكدي من استخدام بودرة خفيفة لتثبيت المكياج، خاصة في المناطق التي تفرز عرقًا كثيرًا مثل الجبين والأنف والذقن.



اختاري مستحضرات مكياج مقاومة للماء: استخدمي ماسكارا وظلال عيون مقاومة للماء لتجنب التلطخ أو الذوبان في الصيف الحار.



استخدمي رذاذ تثبيت المكياج: في النهاية، لا تنسي رذاذ تثبيت المكياج. يساعد الرذاذ في إضفاء لمسة نهائية وحماية مكياجك طوال اليوم.