مكياج الشتاء: ألوان تضيف الدفء والحيوية لبشرتك

الوكيل الإخباري- مع انخفاض درجات الحرارة، تصبح البشرة أكثر عرضة للجفاف وفقدان النضارة، ما يؤثر على مظهر المكياج. لذلك يركز خبراء الجمال على اختيار ألوان المكياج بعناية لتمنح الإطلالة دفئًا وحيوية، مع الاعتماد على درجات عميقة وناعمة تتناغم مع برودة الشتاء.

اضافة اعلان



أساسيات اختيار الألوان

تبدأ العملية بتحديد لون البشرة: فاتحة، متوسطة (حنطية/زيتونية)، أو داكنة، مع معرفة التحتية اللونية (دافئة، باردة، أو محايدة)، لتحديد الألوان التي تبرز إشراق البشرة وتوازن تأثير الشتاء.



البشرة الفاتحة

العينان: درجات الرمادي الفحمي، البنفسجي الناعم، والنيلي الغامق لإبراز العمق.

الشفاه: ألوان العنب، الكرز، الأحمر العميق، والوردي الفاتح لمنح دفء طبيعي.

الخدود: النغمات الوردية الباردة تضيف إشراقة طبيعية تحاكي احمرار الخدود الصحي.



البشرة الحنطية/الزيتونية

العينان: الأخضر الزمردي، البرغندي، والبني الغني تعزز أناقة العيون.

الشفاه: الأحمر التوتي، البرغندي، وألوان النود مع لمسة بنية للتميز الشتوي.

الخدود: ألوان الخوخي أو المشمشي الداكن تمنح إشراقة طبيعية ومتوازنة.



البشرة الداكنة

العينان: البنفسجي الداكن، الأخضر العميق، والذهبي المعدني لإبراز جاذبية الملامح.

الشفاه: البرغندي القوي، الأحمر القاني، والشوكولاتة الداكنة لإطلالة فاخرة.

الخدود: الوردي القاني أو التوتي الغني لإضافة دفء متوازن وإشراق طبيعي.



باتباع هذه الإرشادات، يمكن لمكياج الشتاء أن يحافظ على صحة البشرة ويبرز جمالها، مع إطلالة متناسقة وأنيقة تناسب برودة الموسم.