مكياج الشتاء: ألوان تضيف الدفء والحيوية لبشرتك

أساسيات اختيار الألوان
تبدأ العملية بتحديد لون البشرة: فاتحة، متوسطة (حنطية/زيتونية)، أو داكنة، مع معرفة التحتية اللونية (دافئة، باردة، أو محايدة)، لتحديد الألوان التي تبرز إشراق البشرة وتوازن تأثير الشتاء.
البشرة الفاتحة
العينان: درجات الرمادي الفحمي، البنفسجي الناعم، والنيلي الغامق لإبراز العمق.
الشفاه: ألوان العنب، الكرز، الأحمر العميق، والوردي الفاتح لمنح دفء طبيعي.
الخدود: النغمات الوردية الباردة تضيف إشراقة طبيعية تحاكي احمرار الخدود الصحي.
البشرة الحنطية/الزيتونية
العينان: الأخضر الزمردي، البرغندي، والبني الغني تعزز أناقة العيون.
الشفاه: الأحمر التوتي، البرغندي، وألوان النود مع لمسة بنية للتميز الشتوي.
الخدود: ألوان الخوخي أو المشمشي الداكن تمنح إشراقة طبيعية ومتوازنة.
البشرة الداكنة
العينان: البنفسجي الداكن، الأخضر العميق، والذهبي المعدني لإبراز جاذبية الملامح.
الشفاه: البرغندي القوي، الأحمر القاني، والشوكولاتة الداكنة لإطلالة فاخرة.
الخدود: الوردي القاني أو التوتي الغني لإضافة دفء متوازن وإشراق طبيعي.
باتباع هذه الإرشادات، يمكن لمكياج الشتاء أن يحافظ على صحة البشرة ويبرز جمالها، مع إطلالة متناسقة وأنيقة تناسب برودة الموسم.
-
أخبار متعلقة
-
لماذا تزداد الهالات الداكنة حول العينين سوءاً في الشتاء؟
-
هذا ما يفعله حمض الفيروليك لتعزيز إشراق البشرة
-
7 نصائح جمالية يجب اتباعها لبشرة أفضل في عام 2026
-
الفيتامينات الأساسية لتعزيز صحة الشعر ومنع التساقط
-
"أقنعة الفحم".. بين الوهم الجمالي وخطر تضرر البشرة
-
أبرزها علاج الهالات الداكنة.. فوائد مذهلة للقهوة على البشرة
-
حمض اللاكتيك بديل الريتينويدات للعناية بالبشرة الحساسة
-
8 نصائح لتحسين إطلالتك قبل العام الجديد بأقل التكاليف