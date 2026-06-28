مكياج المونديال يسرق الأضواء في 2026

وتتنوع هذه الإطلالات بين رسومات فنية على الوجه، وظلال عيون ملونة، ولمسات لامعة مستوحاة من الأعلام الوطنية، بما يجمع بين الأناقة وروح التشجيع.
ومن أبرز الإطلالات: مكياج مستوحى من ألوان البرازيل الحيوية، وأخرى تعكس العلم الفرنسي برسومات رياضية، إلى جانب تصميمات جريئة للأرجنتين بالأزرق والذهبي، وإطلالة سعودية باللون الأخضر اللامع.
كما ظهرت أفكار مستوحاة من اليابان برسومات فنية لزهرة الساكورا، والمكسيك بألوانها الاحتفالية، إضافة إلى إطلالة مصرية كلاسيكية تعتمد على ألوان العلم مع مكياج عيون سموكي أنيق.
وتؤكد هذه الصيحة أن المكياج أصبح وسيلة للتعبير عن الشغف بكرة القدم ودعم المنتخبات بأسلوب فني يعكس الشخصية وروح البطولة.
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