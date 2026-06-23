مكياج سريع وناعم.. السر وراء الإشراقة الصباحية

الوكيل الإخباري- لا يتطلب الحصول على مكياج يومي أنيق الكثير من الوقت أو المستحضرات، إذ يمكن إبراز الملامح الطبيعية بإطلالة مشرقة خلال دقائق عبر خطوات بسيطة.

اضافة اعلان



ويبدأ الروتين بتحضير البشرة باستخدام برايمر مناسب، ثم تطبيق كريم أساس خفيف لتوحيد اللون وإخفاء الشوائب، مع الحرص على استخدام واقي الشمس.