مكياج سريع وناعم.. السر وراء الإشراقة الصباحية

ويبدأ الروتين بتحضير البشرة باستخدام برايمر مناسب، ثم تطبيق كريم أساس خفيف لتوحيد اللون وإخفاء الشوائب، مع الحرص على استخدام واقي الشمس.
كما يُنصح بالاعتماد على مستحضر متعدد الاستخدام للخدود والشفاه، وظلال عيون كريمية سهلة التطبيق، مع وضع الماسكارا لإبراز العينين وإكمال الإطلالة الطبيعية بسرعة.
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