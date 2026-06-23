الثلاثاء 2026-06-23 04:34 م

مكياج سريع وناعم.. السر وراء الإشراقة الصباحية

يرلس
تعبيرية
 
الثلاثاء، 23-06-2026 02:22 م

الوكيل الإخباري-   لا يتطلب الحصول على مكياج يومي أنيق الكثير من الوقت أو المستحضرات، إذ يمكن إبراز الملامح الطبيعية بإطلالة مشرقة خلال دقائق عبر خطوات بسيطة.

اضافة اعلان


ويبدأ الروتين بتحضير البشرة باستخدام برايمر مناسب، ثم تطبيق كريم أساس خفيف لتوحيد اللون وإخفاء الشوائب، مع الحرص على استخدام واقي الشمس.


كما يُنصح بالاعتماد على مستحضر متعدد الاستخدام للخدود والشفاه، وظلال عيون كريمية سهلة التطبيق، مع وضع الماسكارا لإبراز العينين وإكمال الإطلالة الطبيعية بسرعة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار الشركات الملكية الأردنية تدشّن خطا مباشرا بين عمّان وفيينا

ب

شؤون برلمانية الخارجية النيابية تبحث مع سفيرة جنوب أفريقيا تعزيز العلاقات

مجلس الإقراض الزراعي يقر البيانات الختامية للسنة المالية 2025

أخبار محلية مجلس الإقراض الزراعي يقر البيانات الختامية للسنة المالية 2025

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

اقتصاد محلي 8.1 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

ف

شؤون برلمانية التعليم النيابية تستمع لمقترحات رؤساء الجامعات حول معدّل قانون الجامعات

وزارة السياحة

خاص بالوكيل موظفة بوزارة السياحة تكشف تفاصيل خلافها مع الوزارة بعد حادثة مكتب الوزير

سامسونج تطلق ميزة Spidey Tracker بالتزامن مع اقتراب عرض فيلم Spider-Man: Brand New Day من إنتاج سوني بيكتشرز

أخبار الشركات سامسونج تطلق ميزة Spidey Tracker بالتزامن مع اقتراب عرض فيلم Spider-Man: Brand New Day من إنتاج سوني بيكتشرز

سفن راسية في مضيق هرمز

عربي ودولي عُمان وإيران ستدرسان "تكاليف" الخدمات المرتبطة بإدارة مضيق هرمز



 
 






الأكثر مشاهدة

 