مكياج وشعر ربيع وصيف 2025.. خيارات بين القوة والبساطة

وإلى جانب التركيز على الأزياء والإكسسوارات، يطلق فنانو المكياج ومصففو الشعر العنان لمخيلتهم، ليقدموا مزيجًا من الأفكار الجريئة والأنيقة.
إليك جولة على أبرز اتجاهات موضة الشعر والمكياج التي لفتت الأنظار في أسبوع نيويورك للموضة لربيع وصيف 2025.
يبدو أن مكياج صيف 2025 لن يقتصر على الألوان الزاهية كالأصفر والزهري، بل ستطغى عليه الألوان الداكنة أيضًا، وسيحظى اللون الأسود بمكانة خاصة.
أحمر الشفاه البني.. عودة إلى الماضي
لفتنا أحمر الشفاه البني الذي اعتمدته عارضات Christian Cowan، اللواتي كن متجهات إلى حفل خيالي مستوحى من عشرينيات وأربعينيات القرن العشرين.
وكان أحمر الشفاه البني رائجًا في التسعينيات، ليعود إلى الظهور مجددًا في السنوات الأخيرة.
اعتمدي الأسود على طريقة عارضات Christian Siriano، اللواتي تألقن بمكياج سيطرت عليه ظلال العيون السوداء، وكذلك العين المرسومة والمحددة بقلم الكحل الأسود.
إلى جانب الأسود والبني والمكياج القوي، كان للمكياج الناعم مكانة خاصة أيضًا.
رأينا في بعض العروض مثل Ralph Lauren وTommy Hilfiger وProenza Schouler العارضات بمكياج بسيط ركز على إبراز نضارة بشرتهن، مع القليل من أحمر الخدود والبرونزر البني الفاتح الذي يضفي لمسة من الجاذبية والدفء على المكياج.
إذا كنت تفكرين في قص شعرك، ندعوك إلى التروي قليلًا، إذ من الواضح أن الشعر الطويل سيكون واحدًا من أبرز اتجاهات موضة الصيف.
لم يكن هناك توازن في الإطلالات الجمالية ضمن عرض Collina Strada، إذ تدلى شعر العارضات الطويل حتى لامس الأرض.
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