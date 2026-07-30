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ملكة جمال العالم 2026.. أسرار المسابقة الأشهر عالميًا

aed
تعبيرية
 
الخميس، 30-07-2026 11:19 ص

الوكيل الإخباري-   تُعد مسابقة ملكة جمال العالم (Miss World) من أبرز مسابقات الجمال عالميًا منذ انطلاقها عام 1951، حيث لا تركز على المظهر الخارجي فقط، بل تهدف إلى إبراز شخصية المرأة ودورها المجتمعي تحت شعار "الجمال الهادف".

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وتستعد فيتنام لاستضافة النسخة الـ73 من المسابقة في 5 سبتمبر 2026، بالتزامن مع احتفال المنظمة بمرور 75 عامًا على تأسيسها، بعد تتويج التايلندية أوبال سوتشاتا تشوانغسري بلقب ملكة جمال العالم 2025.


وتتطلب المشاركة اجتياز مراحل عدة، تبدأ بالتصفيات المحلية، مرورًا بالتحديات المرتبطة بالمواهب والمشاريع الإنسانية، وصولًا إلى المقابلات النهائية التي تقيس الثقافة والذكاء والقدرة على تمثيل اللقب.


وشهدت المسابقة خلال السنوات الأخيرة تغييرات عديدة، إذ خففت بعض الشروط التقليدية ووسعت نطاق المشاركة، مع التركيز بشكل أكبر على التنوع والثقافة والتأثير الإيجابي في المجتمع.

 
 


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