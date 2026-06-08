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منتجات أساسية لمكياج صيفي يدوم طويلاً

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 08-06-2026 11:46 م
الوكيل الإخباري-   مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تحتاج البشرة إلى مستحضرات خفيفة تساعد على الحفاظ على الإشراقة والثبات طوال اليوم، بعيداً عن التركيبات الثقيلة التي قد تتأثر بالحرارة والرطوبة.اضافة اعلان


ويُنصح بالبدء باستخدام برايمر مرطب قبل المكياج، إذ يساعد على تهيئة البشرة ومنحها قاعدة ناعمة تعزز ثبات المستحضرات لفترات أطول، خاصة في الأجواء الحارة.

كما يُفضل استبدال كريمات الأساس الثقيلة ببدائل أخف مثل الـSkin Tint أو الـBB Cream، التي تمنح تغطية طبيعية وتوحّد لون البشرة من دون الشعور بثقل المكياج.

وللحفاظ على مظهر العينين، تبقى الماسكارا المقاومة للماء الخيار الأمثل خلال الصيف، بفضل قدرتها على مقاومة التلطخ الناتج عن التعرق أو الرطوبة.

أما الشفاه، فينصح باختيار ألوان خفيفة ومنعشة بتركيبات مرطبة ولامعة، مثل درجات النيود والوردي الفاتح، للحفاظ على مظهر طبيعي وحيوي.

وتُعد تركيبات البلشر والبرونزر الكريمية من أفضل الخيارات الصيفية، إذ تمتزج بسهولة مع البشرة وتمنحها إشراقة طبيعية تدوم لفترة أطول مقارنة بالمنتجات البودرة.

وفي الخطوة الأخيرة، يُنصح باستخدام بخاخ تثبيت المكياج لضمان ثبات الإطلالة لساعات طويلة ومقاومة تأثير الحرارة والرطوبة، ما يساعد على الحفاظ على مظهر منعش طوال اليوم.
 
 


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