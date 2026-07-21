من الشعر المبلل إلى الغرة.. أبرز تسريحات زندايا التي خطفت الأنظار - صور

الوكيل الإخباري- تواصل النجمة الأميركية زندايا ترسيخ مكانتها كأيقونة للموضة والجمال، من خلال اختياراتها المتجددة في تسريحات الشعر التي تجمع بين الأسلوب الكلاسيكي والعصري.



وتتنوع إطلالات زندايا بين الشعر المبلل الذي يمنحها لمسة صيفية عصرية، والغرة القصيرة المستوحاة من ستينيات القرن الماضي، إضافة إلى الفرق الجانبي الذي يعكس أناقة هادئة، والشعر المشدود إلى الخلف الذي يمنحها مظهراً فاخراً في المناسبات الرسمية.



وتثبت زندايا أن تغيير تسريحة الشعر يمكن أن يمنح الإطلالة هوية مختلفة، ما يجعلها مصدر إلهام لعشاق الجمال حول العالم.

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