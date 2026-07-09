من الكعكة إلى الضفائر.. تسريحات صيفية تحارب حرارة الشعر

الوكيل الإخباري- مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، تصبح تسريحات الشعر المرفوعة خياراً عملياً وأنيقاً، إذ تساعد على إبعاد الخصلات عن الوجه والرقبة وتمنح إحساساً بالراحة طوال اليوم، مع الحفاظ على إطلالة مرتبة تناسب مختلف المناسبات.



وتتنوع صيحات هذا الموسم بين الكعكة المشدودة الكلاسيكية، والضفائر المزينة بشرائط، وذيل الحصان المرتفع، والكعكات المضفّرة، واللفافة الفرنسية، وهي تسريحات تجمع بين الرقي والعملية وتناسب مختلف أطوال الشعر وأشكال الوجوه.

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* الكعكة المشدودة الكلاسيكية





* الضفيرة المزينة بالشرائط





* ذيل الحصان المرتفع







* الكعكات المضفّرة





* اللفافة الفرنسية