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من الكعكة إلى الضفائر.. تسريحات صيفية تحارب حرارة الشعر

يسب
تعبيرية
 
الخميس، 09-07-2026 12:20 م

الوكيل الإخباري-   مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، تصبح تسريحات الشعر المرفوعة خياراً عملياً وأنيقاً، إذ تساعد على إبعاد الخصلات عن الوجه والرقبة وتمنح إحساساً بالراحة طوال اليوم، مع الحفاظ على إطلالة مرتبة تناسب مختلف المناسبات.

وتتنوع صيحات هذا الموسم بين الكعكة المشدودة الكلاسيكية، والضفائر المزينة بشرائط، وذيل الحصان المرتفع، والكعكات المضفّرة، واللفافة الفرنسية، وهي تسريحات تجمع بين الرقي والعملية وتناسب مختلف أطوال الشعر وأشكال الوجوه.

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* الكعكة المشدودة الكلاسيكية

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* الضفيرة المزينة بالشرائط

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* ذيل الحصان المرتفع

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* الكعكات المضفّرة

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* اللفافة الفرنسية 

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كما تبرز الكعكات المنخفضة الأنيقة والضفائر الناعمة كخيارات مثالية للسهرات والمناسبات، بينما يمنح ذيل الحصان المرتفع مظهراً عصرياً يناسب الإطلالات اليومية.

وتعتمد هذه التسريحات على إبقاء الشعر بعيداً عن الرقبة، ما يجعلها مناسبة للأجواء الحارة، مع إمكانية تنسيقها بأكسسوارات مثل الأقراط الكبيرة أو الشرائط لإضافة لمسة جمالية مميزة.

 
 


gnews

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