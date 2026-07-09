من الكعكة إلى الضفائر.. تسريحات صيفية تحارب حرارة الشعر

وتتنوع صيحات هذا الموسم بين الكعكة المشدودة الكلاسيكية، والضفائر المزينة بشرائط، وذيل الحصان المرتفع، والكعكات المضفّرة، واللفافة الفرنسية، وهي تسريحات تجمع بين الرقي والعملية وتناسب مختلف أطوال الشعر وأشكال الوجوه.
وتعتمد هذه التسريحات على إبقاء الشعر بعيداً عن الرقبة، ما يجعلها مناسبة للأجواء الحارة، مع إمكانية تنسيقها بأكسسوارات مثل الأقراط الكبيرة أو الشرائط لإضافة لمسة جمالية مميزة.
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