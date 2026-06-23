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من المدرجات إلى الأظافر.. موضة المونديال تفرض نفسها - صور

ثقشف
تعبيرية
 
الثلاثاء، 23-06-2026 10:47 ص

الوكيل الإخباري-   مع انطلاق منافسات المونديال، برزت تصاميم طلاء الأظافر المستوحاة من أعلام الدول المشاركة كصيحة جمالية لافتة تجمع بين الأناقة والشغف بكرة القدم.

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وتتنوع التصاميم بين ألوان ورموز أعلام دول مثل الأرجنتين والبرازيل والمكسيك وكولومبيا وبنما، مع إضافة عناصر مستوحاة من كرة القدم، مثل الكؤوس والنجوم والكرات، بأساليب عصرية تجمع بين الطابع الرياضي واللمسات الأنثوية.


وتمنح هذه التصاميم المشجعات فرصة التعبير عن دعمهن لمنتخباتهن المفضلة بإطلالات مبتكرة تواكب أجواء البطولة وتضيف لمسة احتفالية مميزة إلى المظهر.

 

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