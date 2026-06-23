من المدرجات إلى الأظافر.. موضة المونديال تفرض نفسها - صور

وتتنوع التصاميم بين ألوان ورموز أعلام دول مثل الأرجنتين والبرازيل والمكسيك وكولومبيا وبنما، مع إضافة عناصر مستوحاة من كرة القدم، مثل الكؤوس والنجوم والكرات، بأساليب عصرية تجمع بين الطابع الرياضي واللمسات الأنثوية.
وتمنح هذه التصاميم المشجعات فرصة التعبير عن دعمهن لمنتخباتهن المفضلة بإطلالات مبتكرة تواكب أجواء البطولة وتضيف لمسة احتفالية مميزة إلى المظهر.
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