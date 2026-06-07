من عروض الأزياء إلى الحياة اليومية.. تسريحات سهلة لإطلالة جذابة - صور

ومن أبرز هذه التسريحات: الكعكة المنخفضة المشدودة التي تمنح مظهراً راقياً وتناسب العمل والمناسبات، والضفيرة الخلفية التي تجمع بين الأناقة والعملية، إلى جانب ذيل الحصان المنخفض الذي يعد خياراً سريعاً ومرتباً.
كما برزت الكعكة المصقولة الكلاسيكية لإطلالة رسمية أنيقة، وتسريحة الشعر نصف المبلل مع المشابك لإطلالة عصرية سريعة، إضافة إلى الشعر المبلل للخلف الذي يمنح مظهراً جريئاً بلمسة بسيطة، وضفيرة ملفوفة حول الكعكة التي تجمع بين البساطة والرقي.
ويؤكد خبراء التصفيف أن استخدام سيروم اللمعان، والاعتماد على الأكسسوارات البسيطة، واختيار التسريحات المشدودة، يساعد في الحصول على إطلالة أنيقة خلال دقائق معدودة، حتى في أكثر الأيام انشغالاً.
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