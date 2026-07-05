من وحي النجمات.. أفكار أظافر تجمع الجرأة والأناقة - صور

ومن أبرز الصيحات، الأظافر الحمراء الطويلة والمدببة بأسلوب جورجينا رودريغز، التي تعكس الفخامة والأنوثة، والنيود المرصع بالجواهر بأسلوب العنود بدر، الذي يجمع بين البساطة واللمسة الراقية.
كما برزت صيحة الفرنش المعكوس بأسلوب عليا بهات بتصميم عصري غير تقليدي، إلى جانب الرسومات المرحة والمبتكرة بأسلوب ناديا حسن التي تناسب الإطلالات الصيفية الجريئة.
وفي المقابل، ظهرت أظافر درامية سوداء حادة بأسلوب نورا فتحي، وأخرى مربعة كلاسيكية بطابع التسعينات بأسلوب مايا دياب، لتمنح خيارات متنوعة بين الجرأة والكلاسيكية لهذا الموسم.
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