من وحي النجمات.. أفكار أظافر تجمع الجرأة والأناقة - صور

الوكيل الإخباري- تدرك المرأة العصرية أن جمال الأظافر يكمل أناقتها، وفي هذا الموسم تنوعت صيحات الأظافر بين الجرأة والبساطة، مع اعتماد إطلالات لافتة للنجمات والمدونات تناسب مختلف الأذواق.



ومن أبرز الصيحات، الأظافر الحمراء الطويلة والمدببة بأسلوب جورجينا رودريغز، التي تعكس الفخامة والأنوثة، والنيود المرصع بالجواهر بأسلوب العنود بدر، الذي يجمع بين البساطة واللمسة الراقية.

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كما برزت صيحة الفرنش المعكوس بأسلوب عليا بهات بتصميم عصري غير تقليدي، إلى جانب الرسومات المرحة والمبتكرة بأسلوب ناديا حسن التي تناسب الإطلالات الصيفية الجريئة.







وفي المقابل، ظهرت أظافر درامية سوداء حادة بأسلوب نورا فتحي، وأخرى مربعة كلاسيكية بطابع التسعينات بأسلوب مايا دياب، لتمنح خيارات متنوعة بين الجرأة والكلاسيكية لهذا الموسم.