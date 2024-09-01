مواد ضارة في بلسم الشعر المصبوغ

وأضافت مجلة هيئة اختبار السلع والمنتجات في ألمانيا أن بلسم الشعر المصبوغ قد يحتوي أيضًا على مواد عطرية ضارة مثل مركب المِسك متعدد الحلقات "جالاكسوليد"، والذي يتراكم في الأنسجة الدهنية البشرية ويُشتبه أن له تأثيرًا سلبيًا على النظام الهرموني. بالإضافة إلى ذلك، قد يحتوي على فلتر الأشعة فوق البنفسجية "إيثيل هكسيل ميثوكسيسينامات"، والذي أثبتت التجارب على الحيوانات أنه نشط هرمونيًا.
جدير بالذكر أن بلسم الشعر المصبوغ يفرد وينعم سطح الشعر المصبوغ، الذي يتعرض للتلف بفعل الأشعة فوق البنفسجية وماء الكلور في حمامات السباحة وماء البحر المالح. كما أن فلتر الأشعة فوق البنفسجية يحول دون تلاشي الصبغة.
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