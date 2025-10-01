الأربعاء 2025-10-01 03:16 م
 

مواليد شهر 10 وعشق العطور.. 5 روائح دافئة لا يقاومونها في الخريف

الأربعاء، 01-10-2025

الوكيل الإخباري-   يعرف عن مواليد برج الميزان شغفهم الكبير بالجمال والتوازن، ويحتل العطر مكانة خاصة في حياتهم، إذ يعتبرونه وسيلة للتعبير عن شخصيتهم الهادئة والجذابة، خاصة في فصل الخريف حيث يفضلون الروائح الدافئة والمريحة.

إليك 5 روائح مفضلة لا يقاومها مواليد برج الميزان:

🌿 1. رائحة الفانيليا
لماذا يحبونها؟
تعزز الإحساس بالراحة والرومانسية، وتضفي أجواءً دافئة ومغرية.
طرق الاستخدام:
زيوت استحمام، شموع معطرة، أو معطرات للجسم.

🌳 2. خشب الصندل
لماذا يحبونها؟
توفر شعورًا بالأمان والسكينة، وتناسب طبع الميزان الباحث عن التوازن.
مميزة في:
جلسات التأمل، أو كنغمة أساسية في العطور الهادئة.

🌹 3. الورد البلدي
لماذا يحبونه؟
يرتبط بالذكريات الجميلة ويُحسن المزاج فورًا.
مناسب لـ:
العطور الراقية، وتلطيف الأجواء في المنزل.

🌼 4. البابونج
لماذا يحبونه؟
يمتاز بتأثيره المهدئ والمريح للأعصاب.
استخدامات رائعة:
زيوت الحمام، أجهزة نشر الروائح، أو التدليك بزيوت عطرية.

 

