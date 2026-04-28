موضة السكارف الملوّن وطرق اعتماده

الوكيل الإخباري- يحضر السكارف هذا الموسم بروح مختلفة، إذ يخرج من دوره التقليدي ليصبح جزءًا من تنسيق الإطلالة نفسها، لا مجرد إضافة جانبية. تنوّعه في الألوان والنقوش يفتح المجال أمام طرق جديدة لاعتماده، ليمنح كل لوك طابعًا متجدّدًا يعكس أسلوبك الشخصي.

اضافة اعلان



السكارف… عنصر يغيّر توازن الإطلالة



اعتمدته مدونات الموضة والمشاهير بأساليب متنوعة، مما جعله من أبرز تفاصيل هذا العام. في السطور التالية، أفكار مختلفة لربط السكارف وتنسيقه في إطلالاتك المقبلة، بما يواكب موضة 2026 بأسلوب متجدّد.



السكارف حول الخصر



واكبي أحدث صيحات الموضة واعتمدي السكارف حول خصرك لتزيين الإطلالة بلمسة عصرية أنيقة. اختاري تنسيقًا بلون موحّد، مثل طقم دنيم متكامل أو قميص رسمي أزرق مع بنطال دنيم، إذ تُعد هذه القطع سهلة التنسيق مع السكارف، خاصة إذا كان من الحرير لأنه يتمسّك جيدًا بالدنيم. وأكملي الإطلالة بحذاء بكعب عالٍ لإضفاء طابع أنيق يناسب الإطلالات المكتبية ومشاوير النهار.



السكارف على الكتف



لإضفاء لمسة من الأناقة العصرية على إطلالتك، اعتمدي سكارف صغيرة الحجم على الكتف، واربطِيه بفيونكة صغيرة منسدلة ناعمة. تمنح هذه التفاصيل البسيطة الإطلالات الكاجوال طابعًا أنيقًا من دون مبالغة. ونسّقي تيشيرت ملوّنًا مع جاكيت بطابع جريء مثل الجلد، واختاري سكارف بدرجات مستوحاة من ألوان التيشيرت، مع بنطال كاجوال كالبنطال الرياضي أو القطني، لإطلالة متوازنة تجمع بين الراحة والأناقة.



عقدة السكارف حول العنق



تُعد ربطة السكارف المعقودة على طريقة الكشّاف التقليدية من أبرز صيحات هذا الموسم، إذ تضيف لمسة عصرية إلى الإطلالات الكاجوال والقطع البسيطة، مثل الكنزات بدرجاتها الهادئة أو التيشيرت بقصّة V. اعقدي السكارف حول عنقك بطريقة ناعمة، وادخليه داخل الكنزة ليبدو كأنه جزء من التصميم، ما يمنح الإطلالة لمسة متناسقة وأنيقة بأسلوب سهل وعصري يليق بإطلالاتك في الربيع والصيف.



السكارف كقطعة أساسية



جدّدي إطلالاتك باعتماد سكارف كبير من الحرير بنقوش لافتة كبلوزة، ونسّقيه كقطعة أساسية في اللوك بأسلوب مبتكر. اطويه على شكل مثلث، ثم اربطيه من الخلف بعقدة صغيرة ليأخذ شكل توب أنثوي جذاب. ونسّقيه مع بليزر أو جاكيت بسيط بلون هادئ مثل الأبيض لتوازني الألوان بطريقة بسيطة، وارتديه مع بنطال باللون نفسه. أما إذا كنتِ تفضّلين لوكًا أكثر بساطة، فيمكنكِ الاستغناء عن الجاكيت وترك السكارف كقطعة أساسية بارزة في الإطلالة، خاصة في الأيام الأكثر دفئًا.



السكارف على الشعر بطريقة شبابية



يمكنكِ اعتماد السكارف كإكسسوار للشعر بأسلوب عصري يناسب إطلالاتك الكاجوال، ويساعدك في الأيام التي لا يكون فيها شعرك مصففًا بشكل مرتب. اختاري سكارف صغيرًا بنقوش لافتة مثل البولكا دوت، واطويه على شكل مثلث، ثم ثبّتيه على رأسك واتركي شعرك منسدلًا بأسلوب عفوي. ونسّقي الإطلالة مع قطع ملوّنة بدرجات حيوية وملفتة مثل الوردي أو الأصفر أو البنفسجي، لتمنحي اللوك طابعًا شبابيًا منعشًا ينسجم مع أجواء الربيع.



السكارف يزيّن الحقيبة ويجدّدها