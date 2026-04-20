موضة الشراشيب 2026.. تفاصيل تصنع الفرق

الوكيل الإخباري- حظيت موضة الشراشيب والزخارف بشعبية واسعة خلال العامين الأخيرين، إلا أن موضة ربيع 2026 جاءت غنية بالشراشيب التي تنبض بحركة لافتة من التمايل والتأرجح والإيقاع الدرامي. وتستمد هذه الصيحة إلهامها من مراجع متعددة، من بينها أزياء السكان الأصليين في أميركا، إلى جانب أسلوب البوهو الحر.





الشراشيب تسيطر على موضة ربيع 2026

تمنح موضة الشراشيب لمسة جريئة تجمع بين الأناقة والتمرد، لتكون خيارًا مثاليًا للمرأة الباحثة عن أسلوب مختلف بعيدًا عن النمط الكلاسيكي. وقد برزت هذه الصيحة في تصاميم العديد من دور الأزياء العالمية مثل Etro وRoberto Cavalli وChloé، ما عزّز حضورها ومنحها مرونة في التنسيق لتناسب إطلالات متعددة.



وتنوّعت خامات الشراشيب لتشمل الجلد والقماش والخيوط والحرير والريش، ما أضفى على القطع رقيًا واضحًا وانسيابية لافتة تعكس أناقة متحركة وحيوية مستمرة.



أبرز موديلات الشراشيب في ربيع 2026:



التنانير المزينة بالشراشيب مع الجلد

تبدو التنانير المزينة بالشراشيب أكثر حيوية وأناقة، ويمكن تنسيقها مع حذاء جلدي فاخر أو سترة من الجلد المدبوغ لإبراز جمالها. وقدّمت Etro مجموعة لافتة من هذه التصاميم، عكست جرأة في التفاصيل وروحًا عصرية نابضة.



بلايزر الشراشيب العصرية

يمكن استبدال البلايزر الكلاسيكية بتصاميم مزينة بالشراشيب تضيف لمسة مميزة، خاصة تلك التي تأتي بتفاصيل مبتكرة وألوان ربيعية منعشة، مع خامات متنوعة تتدرج من القماش إلى المعدن، لتنسدل بانسيابية من الأكتاف حتى الأكمام.



فساتين الشراشيب تنبض بالحركة

تبرز الفساتين هذا الموسم بحيوية لافتة بفضل الشراشيب التي تنسدل من الصدر حتى أسفل الفستان، في إطلالة أنيقة تعكس انسيابية واضحة. وقد تصدّرت هذه التصاميم مجموعات عدد من العلامات، من بينها Mango، التي قدمتها بألوان زهرية جذابة.





