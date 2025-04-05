موضة جديدة في عالم التجميل.. ضمادات بديلة لإبر البوتوكس!

ورغم انتشارها الواسع، إلا أن هذه التقنية ليست بجديدة؛ إذ تعود بداياتها إلى عام 1899 مع ظهور أول منتج للصق الوجه تحت اسم "Frownies". أما اليوم، فتتميّز هذه الضمادات بسهولة استخدامها، وكونها خيارًا مريحًا ومنخفض التكلفة نسبيًا.
كيف تعمل؟
تعتمد الضمادات اللاصقة على مبدأ التأثير الميكانيكي، حيث تُقلّل من حركة عضلات الوجه وتُساهم في استرخائها، مما يخفف من الخطوط التعبيرية. كما يُعتقد أنها تُحفّز الدورة الدموية والجهاز اللمفاوي، وتُساعد على تحسين ملمس الجلد ومرونته، خصوصًا في مناطق الجبهة، محيط العينين، خط الفك، والأنف.
طريقة الاستخدام والتحذيرات
يوصي خبراء التجميل باختيار أنواع مخصصة للوجه من هذه الضمادات، ويفضّل أن تكون مصنوعة من نسيج قطني طبي يسمح للبشرة بالتنفس. كما يُنصح باستخدامها مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا، وتركها على الوجه لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات، ويفضل تطبيقها ليلاً.
ويجب الانتباه إلى بعض الإرشادات مثل:
تنظيف البشرة جيدًا قبل وضع الضمادات.
عدم استخدامها بعد تطبيق مستحضرات قوية مثل الريتينول أو أحماض الفواكه.
تجنّب الزيوت والكريمات الثقيلة التي قد تمنع الالتصاق السليم.
ورغم الإقبال عليها، يُجمع الخبراء على أن فعالية هذه الضمادات تبقى مؤقتة، إذ لا تُعالج الأسباب العميقة للتجاعيد مثل تراجع نسبة الكولاجين والإلستين في البشرة. كما أن الإفراط في استخدامها قد يؤدي إلى انسداد المسام وظهور البثور.
وبينما يرى البعض فيها حلاً بسيطًا وغير مكلف لتقليل التجاعيد، تبقى الضمادات اللاصقة مجرّد أداة تجميلية مؤقتة، لا تغني عن روتين عناية بالبشرة متكامل يشمل الحماية من الشمس، والترطيب، والتغذية الصحية.
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