موضة جمالية جديدة.. الأربعينيون يختارون شدّ الوجه

ويرى أطباء التجميل أن هذا التوجه يعكس تغيراً في مفهوم مكافحة علامات التقدم بالعمر، حيث يفضّل كثيرون التدخل المبكر قبل ظهور الترهل بشكل واضح، ما يساعد على تحقيق نتائج أكثر طبيعية.
كما ساهم تطور تقنيات شدّ الوجه الحديثة في زيادة الإقبال عليها، إذ أصبحت تركز على إعادة توزيع الأنسجة العميقة والحفاظ على تعابير الوجه، وليس مجرد شد الجلد.
ويؤكد الخبراء أن قرار الخضوع للعملية يظل شخصياً، ويعتمد على حالة البشرة ودرجة الترهل والتاريخ الصحي، مع ضرورة تقييم البدائل غير الجراحية قبل اتخاذ القرار.
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