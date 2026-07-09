موضة جمالية جديدة.. الأربعينيون يختارون شدّ الوجه

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الوكيل الإخباري- لم يعد شدّ الوجه إجراءً مرتبطاً بمن تجاوزوا الخمسين، إذ يتزايد إقبال الأشخاص في الأربعينات عليه بهدف الحفاظ على ملامحهم الطبيعية والحصول على نتائج تدوم لفترة أطول، بدلاً من الاعتماد المستمر على الحقن والفيلر. اضافة اعلان





ويرى أطباء التجميل أن هذا التوجه يعكس تغيراً في مفهوم مكافحة علامات التقدم بالعمر، حيث يفضّل كثيرون التدخل المبكر قبل ظهور الترهل بشكل واضح، ما يساعد على تحقيق نتائج أكثر طبيعية.



كما ساهم تطور تقنيات شدّ الوجه الحديثة في زيادة الإقبال عليها، إذ أصبحت تركز على إعادة توزيع الأنسجة العميقة والحفاظ على تعابير الوجه، وليس مجرد شد الجلد.



ويؤكد الخبراء أن قرار الخضوع للعملية يظل شخصياً، ويعتمد على حالة البشرة ودرجة الترهل والتاريخ الصحي، مع ضرورة تقييم البدائل غير الجراحية قبل اتخاذ القرار.





