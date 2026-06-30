الثلاثاء 2026-06-30 03:57 م

موضة صيف 2026… الأبيض يتصدر الإطلالات - صور

wd
تعبيرية
 
الثلاثاء، 30-06-2026 12:29 م

الوكيل الإخباري-   في كل صيف يعود اللون الأبيض إلى واجهة الموضة، لكنه في موسم 2026 يتصدر المشهد كخيار أساسي يمنح إطلالات تجمع بين الفخامة والبساطة، وفق تقارير مجلات الموضة العالمية.

وتبرز صيحة الإطلالة البيضاء الكاملة (Total White) مع المزج بين درجات الأبيض المختلفة مثل العاجي والكريمي، إضافة إلى الاعتماد على خامات خفيفة مثل الكتان والقطن والبوبلين والكروشيه، ما يمنح مظهراً عملياً ومنعشاً.

كما يبرز الكتان بقوة في فساتين وقمصان وسراويل بيضاء مناسبة للأجواء الحارة، مع إمكانية تنسيقها بإكسسوارات بسيطة بألوان طبيعية. ويعد الفستان الأبيض القصير من أبرز قطع الموسم لمرونته بين الإطلالات اليومية والمسائية.

وتتجه الموضة أيضاً إلى تنسيق الأبيض مع خامات طبيعية مثل القش والرافيا، ومع الإكسسوارات الذهبية، إلى جانب اعتماده مع الأسود، والألوان الترابية، والدنيم الأزرق، للحصول على إطلالات متنوعة تجمع بين الأناقة والعملية.

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