نصائح تساعدك على عدم اكتساب الوزن خلال الحمل

الوكيل الإخباري- ينصح الأطباء السيدات الحوامل بضرورة اكتساب الكمية الموصى بها من الوزن أثناء الحمل (وهي من 6 إلى 12.5 كيلوغراماً) من أجل صحة الأم والطفل معاً، حيث يرتبط اكتساب أكثر من الكمية الموصى بها من الوزن بإنجاب طفل كبير الحجم، مما قد يؤدي إلى مضاعفات الولادة والولادة القيصرية والسمنة أثناء الطفولة. إضافة إلى صعوبة خسارة السيدة للوزن الذي اكتسبته بعد الحمل، مما قد يؤدي إلى السمنة.



لذلك يُنصح بمتابعة الوزن بشكل دوري مع الطبيب المختص لتقديم الرعاية والملاحظات من أجل زيادة الوزن بشكل منتظم وطبيعي طوال فترة الحمل ومقارنتها بالنطاقات الموصى بها لزيادة الوزن الصحي.



ومن المهم أيضاً أن تعتمدي على نظام غذائي متوازن وغني بالحبوب الكاملة والخضروات والفواكه ومنتجات الألبان والبروتينات الخالية من الدهون، ومن المهم أيضاً التحقق في قائمة الأطعمة التي يجب تجنبها أثناء الحمل.



إضافة إلى ضرورة تقليل كمية السكريات المضافة والدهون الصلبة الموجودة في الأطعمة مثل المشروبات الغازية والحلويات والأطعمة المقلية والحليب كامل الدسم واللحوم الدهنية.



كذلك يجب أن تعرفي احتياجاتك من السعرات الحرارية، حيث تحتاج النساء إلى حوالى 340 سعرة حرارية إضافية يومياً خلال الثلث الثاني (الأشهر الثلاثة الثانية) وحوالى 450 سعرة حرارية إضافية في اليوم خلال الثلث الثالث والأخير من الحمل.



ومن الضروري ممارسة التمارين الرياضية بشكل معتدل يومياً مثل المشي، ويمكن الحامل تقسيم نشاطها البدني إلى نصف ساعة كل يوم، فذلك صحي ومفيد لكل الحوامل.