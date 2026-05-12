نصائح جمالية لاختيار العطور الصيفية الخفيفة

وتشير نصائح جمالية حديثة إلى أن العطور الصيفية المثالية هي تلك التي تمنح إحساسًا بالحيوية وتترك أثرًا رقيقًا بعيدًا عن الروائح الثقيلة والمركزة التي قد تصبح مزعجة في الأجواء الحارة.
وتبرز نفحات الزهور البيضاء، مثل الياسمين والزنبق، إلى جانب روائح الحمضيات كالليمون والبرتقال، كخيارات مناسبة لفصل الصيف، لما تمنحه من شعور بالانتعاش والراحة.
كما يُنصح باختيار العطور التي تحتوي على قاعدة من المسك الأبيض أو خشب الصندل الخفيف، نظرًا لقدرتها على منح ثبات ناعم وغير مزعج.
وفي السياق نفسه، تحظى العطور المستوحاة من الفواكه الصيفية، مثل التوت والبطيخ والخوخ، بشعبية واسعة، إذ تضيف لمسة من الحيوية والأنوثة للإطلالات اليومية، سواء خلال النزهات أو المناسبات المسائية.
ويرى مختصون أن اختيار الروائح الصيفية المناسبة لا يعزز الثقة بالنفس فقط، بل يساعد أيضًا في تكوين هوية عطرية مميزة تناسب أجواء الموسم.
-
أخبار متعلقة
-
حمّامات الساونا وتأثيرها على جفاف الشعر
-
نصائح فعّالة للعناية بالبشرة الحساسة خلال الفصول الانتقالية والصيف
-
الإطلالات أحادية اللون تتصدر موضة ربيع وصيف 2026
-
أسرار تنسيق الأزياء لصاحبات القامة القصيرة
-
حيل مكياج لإخفاء علامات التعب واستعادة الإشراقة
-
5 أيام فقط.. تقليل مستحضرات التجميل يخفض 39% من السموم
-
السرّ العلمي للحفاظ على شباب البشرة ومقاومة الشيخوخة المبكرة
-
خطة ذكية للحفاظ على كولاجين البشرة