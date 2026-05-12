نصائح جمالية لاختيار العطور الصيفية الخفيفة

الوكيل الإخباري- يشكل اختيار العطر في فصل الصيف تحديًا للكثير من النساء الراغبات بالحفاظ على الأناقة والانتعاش في ظل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، وسط توجه متزايد نحو العطور الخفيفة ذات الروائح الناعمة والمنعشة.

وتشير نصائح جمالية حديثة إلى أن العطور الصيفية المثالية هي تلك التي تمنح إحساسًا بالحيوية وتترك أثرًا رقيقًا بعيدًا عن الروائح الثقيلة والمركزة التي قد تصبح مزعجة في الأجواء الحارة.



وتبرز نفحات الزهور البيضاء، مثل الياسمين والزنبق، إلى جانب روائح الحمضيات كالليمون والبرتقال، كخيارات مناسبة لفصل الصيف، لما تمنحه من شعور بالانتعاش والراحة.



كما يُنصح باختيار العطور التي تحتوي على قاعدة من المسك الأبيض أو خشب الصندل الخفيف، نظرًا لقدرتها على منح ثبات ناعم وغير مزعج.



وفي السياق نفسه، تحظى العطور المستوحاة من الفواكه الصيفية، مثل التوت والبطيخ والخوخ، بشعبية واسعة، إذ تضيف لمسة من الحيوية والأنوثة للإطلالات اليومية، سواء خلال النزهات أو المناسبات المسائية.