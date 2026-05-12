نصائح جمالية لاختيار العطور الصيفية الخفيفة

الثلاثاء، 12-05-2026 11:51 ص

الوكيل الإخباري-   يشكل اختيار العطر في فصل الصيف تحديًا للكثير من النساء الراغبات بالحفاظ على الأناقة والانتعاش في ظل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، وسط توجه متزايد نحو العطور الخفيفة ذات الروائح الناعمة والمنعشة.

وتشير نصائح جمالية حديثة إلى أن العطور الصيفية المثالية هي تلك التي تمنح إحساسًا بالحيوية وتترك أثرًا رقيقًا بعيدًا عن الروائح الثقيلة والمركزة التي قد تصبح مزعجة في الأجواء الحارة.


وتبرز نفحات الزهور البيضاء، مثل الياسمين والزنبق، إلى جانب روائح الحمضيات كالليمون والبرتقال، كخيارات مناسبة لفصل الصيف، لما تمنحه من شعور بالانتعاش والراحة.


كما يُنصح باختيار العطور التي تحتوي على قاعدة من المسك الأبيض أو خشب الصندل الخفيف، نظرًا لقدرتها على منح ثبات ناعم وغير مزعج.


وفي السياق نفسه، تحظى العطور المستوحاة من الفواكه الصيفية، مثل التوت والبطيخ والخوخ، بشعبية واسعة، إذ تضيف لمسة من الحيوية والأنوثة للإطلالات اليومية، سواء خلال النزهات أو المناسبات المسائية.


ويرى مختصون أن اختيار الروائح الصيفية المناسبة لا يعزز الثقة بالنفس فقط، بل يساعد أيضًا في تكوين هوية عطرية مميزة تناسب أجواء الموسم.

 
 


منوعات ما الذي يحدث للقهوة بعد إعادة تسخينها؟

أخبار محلية هيئة النقل: غرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد عن 5 آلاف بحق هؤلاء

عربي ودولي سويسرا تسجل رقما قياسيا في عدد السجناء

وأوصت المنظمة باتباع عدد من الإجراءات الوقائية، أبرزها: الحفاظ على نظافة المنازل وأماكن العمل. سدّ الفتحات التي تسمح بدخول القوارض إلى المباني. تخزين الطعام بطرق آمنة. اتباع أساليب تنظيف آمنة في المن

طب وصحة الصحة العالمية تحدد 7 إجراءات فعّالة للوقاية من فيروس هانتا

أخبار محلية حظر النشر في قضية هتك العرض المتعلقة بالاعتداء على أحداث

أخبار محلية مندوبا عن جلالة الملك .. السفير الخالدي يشارك بحفل تنصيب رئيسة كوستاريكا

أخبار محلية المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة

أخبار محلية افتتاح دورة تدريبية لمسح الجمعيات التعاونية



 
 






