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نصائح طبيعية لتقوية الأظافر وحمايتها من التلف

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تعبيرية
الأحد، 19-01-2025 04:02 م

الوكيل الإخباري-   إذا كنتِ تسعين للحصول على بشرة نقية وشابة، فإليكِ بعض النصائح الفعّالة التي ستساعدك في تجميل بشرتك والمحافظة على نضارتها:

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- الترطيب العميق: يعتبر الترطيب من الخطوات الأساسية للحفاظ على نضارة البشرة. استخدمي مرطبات تحتوي على مكونات مثل حمض الهيالورونيك أو الجلسرين لتغذية البشرة بعمق.
- استخدام زيت الأركان: يعد زيت الأركان من أفضل الزيوت الطبيعية التي تساعد على تجديد خلايا البشرة، كما أنه يعمل على ترطيبها ومكافحة علامات الشيخوخة المبكرة. دلكي بضع قطرات من الزيت على بشرتك قبل النوم للحصول على نتائج مذهلة.
- التقشير المنتظم: يعمل تقشير البشرة على إزالة الخلايا الميتة وتجديد البشرة. يمكن استخدام مقشر طبيعي يحتوي على السكر أو الشوفان، الذي يساعد في تنعيم البشرة وإضفاء إشراقتها.
- الحماية من الشمس: تعتبر أشعة الشمس من أبرز العوامل التي تسبب تلف البشرة، لذا تأكدي دائمًا من استخدام واقٍ من الشمس يوميًا لحماية بشرتك من أضرار الأشعة فوق البنفسجية.
- شرب الماء بوفرة: يعد شرب الماء من العوامل المهمة التي تساعد في ترطيب البشرة من الداخل. احرصي على شرب 8 أكواب من الماء يوميًا لتساعدي في تعزيز إشراقة بشرتك.


باتباع هذه النصائح البسيطة، يمكنك الحفاظ على بشرتك مشرقة ومتجددة في أي وقت من العام.

 
gnews

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